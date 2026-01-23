Плюс 20 рублей. Белорусам за городом стали приходить уведомления о повышении тарифов на интернет

Опубликовано: 23.01.2026 17:03 , Обновлено: 23.01.2026

Новые ограничения Минсвязи на безлимитные тарифы мобильного интернета всполошили белорусов. И хотя ведомство попыталось успокоить людей, заверив, что большинство абонентов эти изменения даже не заметит, многие всерьёз опасаются если не за качество связи, то за рост расходов семьи на связь точно.

Больше всего данный вопрос взбудоражил тех, кто живёт за городом, и пользуется мобильным интернетом не от случая к случаю, а на постоянной основе. Одно дело, когда мобильный интернет нужен для того, чтобы вызвать такси в городе или посмотреть видосики, пока едешь на работу в метро. И совсем другое - когда от мобильного интернета зависит вся система твоего загородного “умного дома”, видеонаблюдения, телевидения и твоя собственная “удалёнка”, да ещё ребёнок хочет хотя бы по выходным поиграть в любимую сетевуху или посмотреть Youtube.

Большинство горожан не видят в этом проблемы, ведь у них есть “домашний” интернет. Но есть те белорусы, для которых “домашним” является как раз таки мобильный интернет - жители частных домов, куда операторы ещё не дотянули оптоволокно, и удалённых деревень, где это делать вовсе не собираются в обозримом будущем из-за “нецелесообразности”.

Кроме того, многие подключают мобильный интернет на время дачного сезона, чтобы не отказываться от привычных телекоммуникационных благ, перебираясь за город на лето. Теперь, судя по всему, расходы на связь у этих категорий граждан заметно подрастут.

По крайней мере, один из интернет-провайдеров уже предупредил своих клиентов о грядущих изменениях в тарифах. Компания Unet.by (ООО “Объединенные сети”) сообщила, что с 1 февраля 2026 года из линейки убирают услугу ночного безлимита, а на ранее полностью безлимитных тарифах устанавливаются чётко ограниченные объёмы трафика, который будут предоставлять на неограниченной скорости. Как того и потребовало Минсвязи, после исчерпания лимита скорость трафика будут автоматически понижать до 1 Мбит/с.

При этом, как и в случае с мобильными операторами, компания заявила, что предельный объём трафика на максимальной скорости, ограниченный теперь на законодательном уровне, “превосходит существующие потребности более, чем 80% пользователей”.

Любопытно, что по некоторым тарифным планам компания с 1 февраля решила снизить тарифы: тот, что стоил 23,9 рубля - снизят до 14,9 рубля, тот, что был по 25,9 рубля - до 19,9 рубля.

Но так повезёт далеко не всем, на что уже пожаловались в Threads пользователи компании.

“Сейчас у меня тариф “Анлим” - это безлимитный интернет на нормальной (почти всегда) скорости, и стоит этот тариф 49,89 рубля, а будет с 01.02.26 300Гб и потом падение до 1 Мбит/с, так ещё и стоимость будет 69,90 рубля. И это домашний интернет”, - посетовали пользователи.

Исходя из информации на официальном сайте компании, безлимитный тариф “Анлим + ТВ”, который сейчас обходится пользователям в 55,9 рубля, также заметно вырастет цене - до 89,9 рубля, “Форсаж 120GB” подорожает с 31,9 рубля до 49,9 рубля, а “Форсаж 150GB” - с 34,9 рубля до 64,9 рубля. Как видно, некоторые тарифы одномоментно подорожают на 40-60% .

По словам комментаторов, это может стать проблемой для многих белорусов, живущих за городом.

“Вместо текущих 50 рублей в месяц у меня выйдет 340 рублей на тарифе “Про”. Или отрубить все телики и ютуб дома, иначе я не смогу работать из дома. Никто не подумал что куча людей использует мобильный интернет как стационарный”, - пожаловалась одна из участниц дискуссии.

“Думаю надо писать в Минсвязи запрос, что делать в данном случае. Таких как вы будет много и на других операторах, может интернет для модема не будут ограничивать?” - высказал предложение, как выйти из ситуации другой пользователь.

Напомним, в самом Минсвязи заявили, что цель новых ограничений — «установить четкие и справедливые правила оказания услуг, защищающие права всех абонентов». В ведомстве назвали принятое решение «защитой прав потребителя» и утверждают, что после вступления в силу документа «все будет в порядке».

Минсвязи Беларуси объяснило ограничение безлимита: Можно ли будет слушать музыку и смотреть YouTube?