В Белтехосмотре объяснили, что изменится при прохождении ТО с 11 февраля

Опубликовано: 21.01.2026 15:15 , Обновлено: 21.01.2026

Республиканское унитарное сервисное предприятие “Белтехосмотр” рассказало, что изменится в работе их диагностических станций и процедуре техосмотра (ТО) с 11 февраля 2026 года. Именно с этой даты официально вступает в силу президентский указ №5 от 9 января 2026 года "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".

Данный указ в целом упрощает многие бюрократические процедуры, переводя в цифровой формат многие привычные “бумажные” административные процедуре. Коснулись изменения и диагностических станций, фактически “оцифровав” весь процесс после техосмотра. Теперь водителям не придётся ехать на станцию за “дазволом” - разрешением на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По сути, бумажный “дазвол” водителю теперь вообще будет не нужен. Получить его можно будет в электронном виде через единый портал электронных услуг “Е-Паслуга” и её даже не будет необходимости распечатывать.

Обычно ту самую разрешительную бумажку водители возили с собой исключительно для инспекторов ГАИ. Теперь же её исключили из перечня документов, которые могут запрашивать для проверки сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Проверять, есть ли у автомобиля действующий техосмотр, инспекторы будут теперь через свои информационные базы данных.

“В связи с этим получение такого документа на бумажном носителе становится неактуальным”, - пояснили в “Белтехосмотре”, уточнив, что при желании бумажные разрешения всё же можно будет получить на определённых диагностических станциях.

Более того, для водителей, проходящих техосмотр, станет ещё одной обязательной бумажкой меньше. Теперь им не нужно будет предоставлять на станции документ, подтверждающий оплату за проведение техосмотра. Оплатить, как и сейчас, можно через ЕРИП, не показывая никаких чеков на станции.

Казалось бы, появляется соблазн пройти техосмотр и не заплатить. Однако законодатели предусмотрели этот момент: разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не выдадут до тех пор, пока вы официально не рассчитаетесь за услугу. То есть в электронную базу, по которой теперь “пробивают” машины в том числе и в ГАИ, машина попадёт только тогда, когда диагностическая станция получит уведомление о поступлении платы за осуществление этой административной процедуры.

Кстати, недавно “Белтехосмотр” предложил автомобилистам новую платную услугу - проведение комплексной, в том числе предпродажной, диагностики транспортного средства. Узнали, сколько придётся заплатить специалистам за поиск больных мест любимой ласточки и во сколько обойдётся компьютерная диагностика присмотренной на рынке машины.

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