Белорусы поспорили о ценах на «домик в лесу». 350BYN за ночь – «явно завышено» или «ещё дешево»?

Опубликовано: 30.01.2026 16:20 , Обновлено: 30.01.2026

В соцсети Threads разгорелась очередная жаркая дискуссия о ценах. На этот раз объектом обсуждения стали загородные домики, которые сдают в аренду посуточно. Оказалось, что взгляды на ценообразование в этой сфере внутреннего туризма у белорусов очень полярные: кто-то посчитал цену в 350 рублей за ночь «явно завышенной», кто-то убеждён, что это «ещё дешево».

Автор поста, под которым развернулась дискуссия на полтысячи комментариев, возмутилась ценам на аренду домиков популярного нынче глэмпинг-формата - атмосферных домиков-шалашей. По подсчётам девушки, “ночка в лесу с комарами”, как выразилась сама автор поста, в 35 минутах от Минска ей обойдётся больше чем в 600 рублей. Сама аренда домика на ночь в компании, которую рассматривала девушка, стоит 350 рублей (заселение с 15:00, выезд до 12:00). Ещё 150 рублей придётся заплатить за купель, 100 рублей - за баню. Продукты питания и трансфер в цену не входят - эти вопросы отдыхающие должны как-то решать сами

“Нет, я не жадная, но именно здесь меня моя жаба задушила”, - честно призналась девушка.

И оказалось, что она в своей борьбе с этой вездесущей амфибией не одинока. Многим комментаторам такая цена показалась “явно завышенной”.

“Я с вами полностью согласна. Считаю это много. Каждая такая поездка у нас выходила под 1000. И это одни сутки на 2 человека! Я решила, раз 5-6 не поеду и съезжу на месяц в Грузию”, - поделилась своей занимательной математикой одна из участниц дискуссии.

Но нашлись и те, кто посчитал озвученную цену вполне приемлемой, учитывая то, какие ещё предложения есть на рынке.

“350 - это еще дешево. Обычно 400-500 вижу цены. И в придачу целый список правил”, - написал один из комментаторов.

“Мне недавно попался домик с ванной у окна в лесу, маленький, сам дом 750-850 рублей, в зависимости от дня недели + всякие платные доп плюшки. Это прям ту мач”, - поделилась находкой одна из участниц ветки.

Кстати, отозвались в комментариях и представители самого гостиничного бизнеса, подробно расписав, из чего складывается итоговая цена такого отдыха.

“Я думаю, что приезжая отдохнуть, вы хотите видеть идеальную чистоту, мягкие полотенца, уходовые средства, приятное постельное белье из натуральных материалов, а не синтетические простыни, спать на комфортном и большом матрасе, наслаждаться видом из окна, распалить камин, заварить чай, приготовить что-нибудь на мангале - и все это стоит денег. Не говоря уже о затратах на эксплуатацию, электричество и прочие расходы. Поэтому и домики стоят такую цену”, - объяснили они.

“Минимальный расход на сутки 150-200 рублей (налог, дрова, свет, расходники, стирка, бензин) и это не считая сил. Большая часть денег откладывается на ремонты каждые 2-3 месяца, то насос полетит за 800$, то пол переложить, смена мебели, покупка битой посуды (вы цены на посуду видели?), покраска террас/ дома и это только 10% от всего!” - поделилась подноготной гостиничного бизнеса другая участница обсуждения.

Многие же комментаторы не стаи вдаваться в математические расчёты затрат предпринимателей, а просто сбросили наглядные примеры заморских вариантов отдыха в сопоставимом, по их мнению, ценовом диапазоне.

Впрочем, и в самой Беларуси вполне можно найти более бюджетную альтернативу. В комментариях люди приводили конкретные варианты более дешёвых загородных домиков (пусть в других регионах страны и с иной “визуальной эстетикой”) . Кто-то предложил в качестве альтернативы снять номер на пару ночей в санатории - по цене за двоих выйдет сопоставимая сумма, но ещё и с питанием.

Другие предложили более радикальное решение - построить дачу и не мучиться с выбором арендного дома.

“Денег оно требует, кошмар какой-то. Зато отдыхать можно в любое время”, - констатировал один из комментаторов.

Но самый сладкий вариант, доступный, увы, не всем, озвучил кто-то из молодёжи: “Помните всегда, что есть бюджетный вариант: деревенский домик с бабуличкой и дедуличкой, отменные блины и сальце под дедовский самогончик! Банька и речка со стаей голодных комаров (летом) и стаей голодных волков (зимой). Велика вероятность, что вы еще и в плюсе уедете с фразой “это тебе на витаминки"".