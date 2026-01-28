Плюс 409 рубля. Пособие на погребение в Беларуси подняли сразу на 15%

Опубликовано: 28.01.2026 13:53 , Обновлено: 28.01.2026

В Беларуси резко подняли пособие на погребение, которую органы соцзащиты выплачивают родственникам умерших на организацию похорон. С 1 февраля сумма подрастёт сразу на 15%. В рублях прибавка составит 409 рубля.

Повышение пособия связано с перерасчётом показателя номинальной начисленной средней зарплаты. Если в ноябре она упала на 2%, из-за чего пособие на погребение в январе уменьшилось на 54,9 рубля - до 2703,7 рублей, то в декабре с лихвой отыграла это снижение. Согласно официальным данным Белстата, в декабре средняя зарплата подскочила сразу на 409 рубля, следовательно, такое же повышение ждёт и пособие на погребение с 1 февраля.

[inf]Напомним, по действующему законодательству, размер пособия на погребения в Беларуси равен 100% средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти. То есть в феврале для расчётов органы соцзащиты будут брать среднюю зарплату за декабрь, по Белстату.[/inf]

Таким образом, точная сумма пособия на погребение с 1 февраля 2026 года равна 3112,7 рубля .

Кстати, обращаться в органы соцзащиты и получать пособие деньгами родственникам умершего вовсе не обязательно. При желании, на эту сумму можно заказать пакет базовых ритуальных услуг по социальным тарифам. Причём предоставить услуги по таким соцтарифам в Беларуси обязаны как государственные спецорганизации, так и частные юрлица, и даже ИП. Правда, предельные тарифы установлены лишь на строго определенные услуги.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?

Напомним, недавно органы прокуратуры провели масштабную проверку компаний, оказывающих ритуальные услуги в одном из регионов страны и оказалось, что далеко не все компании соблюдают это требование и зачастую не информируют клиентов о ценах на гарантированные услуги по погребению - а ведь они существенно ниже тех цен, которые зачастую предлагают частники.

Белорусская прокуратура взялась за ритуальные услуги. Завышают цены?