Минтруда объявило о повышении пенсий в Беларуси

Опубликовано: 19.01.2026 19:18 , Обновлено: 19.01.2026

Министерство труда Беларуси сообщило, что с 1 февраля должны подняться все виды трудовых пенсий – по возрасту, за выслугу лет, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца.

В ведомстве заверили, что средний размер пенсий вырастет с февраля на 10% и составит 1070 рублей. В декабре прошлого года в Минтруда рассказали, что средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера тогда составлял 980 рублей.

Тем не менее, пенсии вырастут неодинаково у разных категорий пенсионеров. Их рост будет зависеть от:

продолжительности стажа и величины заработка, учтённых при исчислении пенсии;

установленных доплат к основной пенсии.

В Минтруда пообещали, что пересчитают выплаты как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Напомним, что для тех, кто хочет увеличить выплаты, в Минтруда рекомендовали две государственные программы.

Первая — это добровольное пенсионное страхование для работающих граждан, которым до выхода на пенсию осталось не менее трех лет.

Вторая программа — «отложенная пенсия» для тех белорусов, кто уже достиг пенсионного возраста, но решил продолжить работать.

Минтруда назвало среднюю пенсию и призвало белорусов отложить получение или копить