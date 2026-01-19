Минтруда объявило о повышении пенсий в Беларуси
Министерство труда Беларуси сообщило, что с 1 февраля должны подняться все виды трудовых пенсий – по возрасту, за выслугу лет, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В ведомстве заверили, что средний размер пенсий вырастет с февраля на 10% и составит 1070 рублей. В декабре прошлого года в Минтруда рассказали, что средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера тогда составлял 980 рублей.
Тем не менее, пенсии вырастут неодинаково у разных категорий пенсионеров. Их рост будет зависеть от:
- продолжительности стажа и величины заработка, учтённых при исчислении пенсии;
- установленных доплат к основной пенсии.
В Минтруда пообещали, что пересчитают выплаты как неработающим, так и работающим пенсионерам.
Напомним, что для тех, кто хочет увеличить выплаты, в Минтруда рекомендовали две государственные программы.
Первая — это добровольное пенсионное страхование для работающих граждан, которым до выхода на пенсию осталось не менее трех лет.
Вторая программа — «отложенная пенсия» для тех белорусов, кто уже достиг пенсионного возраста, но решил продолжить работать.
Минтруда назвало среднюю пенсию и призвало белорусов отложить получение или копить