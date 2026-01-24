Латвия прекращает автобусное сообщение с Беларусью

Опубликовано: 24.01.2026 14:00 , Обновлено: 24.01.2026

Власти Латвии всё-таки прекращают пассажирское автобусное сообщение с Беларусью. Всем автобусным перевозчикам не продлят лицензии. Маршруты из Беларуси в Латвию прекратят работу с февраля по июнь включительно.

Так, с 1 февраля прекратит работу маршрут «Рига — Витебск». А маршрут из Минска перестанет действовать с 26 февраля, в Гомель — с 27 июня.

Напомним, что железнодорожное и авиасообщение между Латвией и Беларусью прекращено уже несколько лет.

Напомним, что правительство Латвии предупредило о полном запрете регулярных пассажирских перевозок в Беларусь ещё летом 2025 года. Именно такую рекомендацию дали юристы Автотранспортной дирекции Латвии (ATD, Автотранспортная дирекция), которая отвечает за выдачу лицензий на коммерческие автоперевозки в стране.

Тогда автотранспортная дирекция признала целесообразным “рассмотреть подготовку проекта распоряжения Кабинета министров о прекращении международных регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию и его последующем рассмотрении в правительстве”.