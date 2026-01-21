Минсвязи ограничило безлимитные тарифы у всех сотовых операторов Беларуси. Постановление

Опубликовано: 21.01.2026 19:17 , Обновлено: 21.01.2026

Министерство связи и информатизации (Минсвязи) Беларуси приняло постановление № 38, согласно которому ограничило безлимитные тарифы у всех мобильных операторов в Беларуси. Теперь они обязаны в своих безлимитных тарифных планах предоставлять белорусам "начальные" 30 Гб трафика на максимальной скорости, а затем будут действовать ограничения.

Само постановление было подписано ещё 22 декабря, однако объявили о нем только сейчас. На Национальном правовом портале текста документа в открытом доступе нет. Но есть [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22644506” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] карточка [/link], где говорится, что постановление “О требованиях к оказанию услуг передачи данных операторами сотовой подвижной электросвязи” включено в Национальный реестр 21 января 2026 года.

Дословно в сообщении ведомства говорится так:

“Предусматривается установление начального объема услуг передачи данных без ограничения скорости в размере 30 Гб в месяц на тарифных планах с неограниченным объемом услуг передачи данных”.

Если абоненты израсходуют начальные “быстрые” гигабайты, то мобильные операторы переведут их на скорость 1 Мбит/с. При этом операторам сотовой связи разрешили предлагать абонентам возможность докупить объемы трафика без ограничения скорости передачи данных, но за дополнительную плату.

В Минсвязи пояснили, что своим постановлением хотят “упорядочить” передачу данных в сотовых сетях Беларуси из-за “значительного потребления ресурсов сетей сотовой связи отдельными абонентами”. Что, по мнению чиновников, “отрицательно сказывается на качестве услуг сотовой связи в целом для большинства обычных абонентов”, которые жалуются на низкие скорости.

В Минсвязи надеются, что фактическая отмена безлимитных тарифов с безлимитной скоростью позволит “сбалансировать нагрузку на сети сотовой связи, что положительно отразится на качестве оказания услуг сотовой связи в целом”.

Чиновники решили, что ограничение безлимитов поможет большей части абонентов в стране “комфортно пользоваться услугой передачи данных”.

Теперь все сотовые операторы обязаны будут переписать договоры об оказании услуг и внести изменения в тарифные планы. Большинство положений постановления № 38 вступят в силу через месяц после его официального опубликования, остальные — после его официального опубликования.

Напомним, что ранее два из трёх операторов мобильной связи Беларуси – А1 и МТС – подписали соглашение с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о неповышении расценок на свои услуги в 2026 году.

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