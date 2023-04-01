Паспорт в банках, 11 выходных, запреты для рыбаков. Что еще изменится в Беларуси в апреле?

Опубликовано: 01.04.2023 07:30 , Обновлено: 31.03.2023

Каждый месяц белорусов ждут нововведения, а иногда и запреты. Апрель исключением не стал. Например, у всех белорусов во многих банках начнут требовать паспорт при определенных операциях в кассах, у кого-то подешевеют кредиты. Некоторым курильщикам придется платить за сигареты больше, а рыбакам стоит опасаться штрафов. Ну и многие работающие белорусы смогут подольше отдохнуть. Но это еще не все. Собрали все важные новости на апрель.

Паспорт в кассах банков

С 1 апреля ряд белорусских банков пообещал требовать с клиентов паспорт при внесении в кассах на счет наличных на сумму 50 и более базовых величин.

Например, об этом объявили:

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

МТБанк;

Приорбакнк;

Технобанк;

БТА Банк;

Цептер Банк;

Паритетбанк;

Банк Дабрабыт;

БНБ-Банк;

Альфа-Банк;

СтатусБанк;

Банк “Решение”.

У некоторых банков есть свои нюансы, смотрите на официальных сайтах.

Несколько белорусских банков решили требовать у белорусов паспорт в кассах. В каких случаях?

Ввоз товаров на 1000 евро без пошлины

Беспошлинный ввоз товаров из-за границы в Беларусь в размере 1000 евро, который должен был действовать до 1 апреля, продлили еще на полгода.

Таким образом, до 1 октября 2023 года в странах ЕАЭС, в том числе Беларуси, будут действовать лимиты беспошлинного ввоза товаров из-за границы в размере 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.

Белорусам разрешили ввозить из-за границы товары на 1000 евро без пошлины еще полгода

Снижение ставки рефинансирования

Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования с 11 до 10,5% годовых с 3 апреля 2023 года. Таким образом, должны подешеветь кредиты, привязанные к ней.

На 0,5% снизил Нацбанк и ставку по кредиту овернайт – с 12 до 11,5%, а также ставку по депозиту овернайт – с 10 до 9,5%.

Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10,5% годовых

Рост цен на сигареты

С 1 апреля традиционно повысят цены на сигареты. Некоторые — сразу на 40 копеек. Например, марки Kent Feel Aroma и Rothmans Blue от Гродненской табачной фабрики «Неман» и Rothmans Blue от «Табак-инвест».

Подробнее о стоимости на табачные изделия с 1 апреля читайте по ссылке:

В Беларуси повысили стоимость сигарет с 1 апреля. В МНС назвали цены

Пасха и Радуница

В апреле христиане буду праздновать Пасху. Правда, католики сделают это неделей раньше — 9 апреля. А православные — 16 апреля.

Далее христиан ждет день поминовения усопших – Радуница. У католиков она выпала на 18 апреля, у православных – на 25 апреля.

11 выходных

Приятная новость: в конце апреля белорусов ждут 4 выходных подряд. В связи с Радуницей они состоятся с 22 по 25 число включительно (с субботы по вторник).Всего же в этом месяце будет 11 выходных дней.

Правда, 24 апреля придется отработать в субботу 29 апреля.

Весь календарь смотрите по ссылке:

В апреле будет сразу 11 выходных. Вот календарь, как будут отдыхать и работать белорусы

Ограничения для рыбаков

В апреле закончится действие запрета на любительский и промысловый лов щуки. В Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской области — 15 апреля, в Витебской области чуть позже — 23 апреля.

Однако некоторые запреты (например, ловля рыбы двумя удочками) все еще продолжат действовать. За их нарушение рыбакам грозит штраф до 1110 рублей.

Посмотреть список ограничений можно по ссылке:

В Беларуси ввели ограничения для рыбаков. Когда закончатся и какие штрафы грозят за две удочки?

Новое правило при ввозе в Беларусь транспортных средств

Государственный таможенный комитет (ГТК) ввел новое правило при ввозе в Беларусь транспортных средств (ТС). Оно прописано в нескольких постановлениях и вступает в силу с 7 апреля 2023 года.

Нововведение касается требований к заполнению документа об уплате утилизационного сбора, который нужно предоставлять таможне при ввозе в Беларусь ТС.

Все подробности здесь:

С 7 апреля введут новое правило при ввозе транспортных средств в Беларусь. Сколько надо будет платить?

Проверка младенцев на иммунодефицит в Минске

В минских роддомах с 1 апреля новорожденных начнут проверять, в числе прочего, на первичный иммунодефицит (ПИД). Если пилотный проект в столице покажет хорошие результаты, неонатальный скрининг первичных иммунодефицитов введут по всей стране.

В роддомах Минска решили проверять всех младенцев на первичный иммунодефицит

Изменения в графике поездов

В Белорусской железной дороге объявили, что сразу несколько поездов в первых числах апреля изменят на несколько дней расписание.

БелЖД объявила об изменении графика поездов в апреле