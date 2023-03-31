Белорусам разрешили ввозить из-за границы товары на 1000 евро без пошлины еще полгода

Опубликовано: 31.03.2023 09:00 , Обновлено: 31.03.2023

Действие беспошлинного ввоза товаров из-за границы в Беларусь в размере 1000 евро продлили еще на полгода. Об этом сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина 30 марта.

Она отметила, что решение приняли «по инициативе российской стороны».

Таким образом, до 1 октября 2023 года в странах ЕАЭС, в том числе Беларуси, будут действовать лимиты беспошлинного ввоза товаров из-за границы в размере 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.

[info_b]Если стоимость товаров превышает этот порог, необходимо будет заплатить пошлину — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.[/info_b]

Кроме того, по-прежнему можно заказывать товары с зарубежных интернет-магазинов на сумму 1000 евро в одной посылке.

Напомним, беспошлинный лимит на ввоз товаров для физических лиц в 1000 евро и 31 кг ввели еще весной 2022 года. Он должен был действовать сначала до 1 октября 2022 года, потом его продлили до 1 апреля 2023 года. После чего он должен был снизится до 200 евро и 31 кг.

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