Когда у православных и католиков в 2023 году Пасха и Радуница?

Опубликовано: 17.03.2023 13:52 , Обновлено: 17.03.2023

Пасха для христиан — один из самых важных и самых древних праздников. Каждый год она выпадает на разные даты. Иногда у православных и католиков дата празднования совпадает. Но не в 2023 году.

Так, католики будут праздновать Пасху раньше — 9 апреля. А православные — на неделю позже, 16 апреля.

Далее христиан ждет день поминовения усопших – Радуница. У католиков она выпала на 18 апреля, у православных – на 25 апреля.

Напомним, что понедельник и вторник 24-25 апреля в Беларуси объявлены нерабочими днями. Однако за это придется отработать в субботу, 29 апреля.

Ранее Телеграф пиал, что до конца 2023 года белорусов ждут еще 9 дополнительных выходных.

Белорусов в 2023 году ждут еще 9 дополнительных выходных. Когда отрабатывать?