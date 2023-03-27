В апреле будет сразу 11 выходных. Вот календарь, как будут отдыхать и работать белорусы

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Опубликовано: 27.03.2023 08:55 , Обновлено: 27.03.2023

В апреле 2023 года, согласно графику праздничных и нерабочих дней, белорусов ждут 11 выходных. При этом тем, у кого пятидневная рабочая неделя, придется работать в одну из суббот.

Так, как видно в календаре, длинные выходные в связи с Радуницей состоятся с 22 по 25 апреля включительно (с субботы по вторник).

Однако понедельник, 24 апреля, Совмин Беларуси решил перенести на субботу, 29 апреля.

По остальным выходным изменений нет. Белорусы также будут отдыхать 1-2 апреля, 8-9 апреля, 15-16 апреля и 30 апреля.

А согласно производственному календарю Министерства труда на 2023 год, расчетная норма рабочего времени в апреле составит:

для пятидневной рабочей недели: 151 час (при 40-часовой рабочей неделе) и 132 часа (при 35-часовой);

для шестидневной рабочей недели: 157 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 138 часов (при 35-часовой).

Белорусов в 2023 году ждут еще 9 дополнительных выходных. Когда отрабатывать?