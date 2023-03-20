БелЖД объявила об изменении графика поездов в апреле

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Опубликовано: 20.03.2023 13:51 , Обновлено: 20.03.2023

В Белорусской железной дороге объявили, что сразу несколько поездов в первых числах апреля изменят на несколько дней расписание. Так, с 3 по 6 апреля 2023 года расписание поезда №615/616 Могилев – Гомель изменят.

Он отправится из Могилева в 8:15 (на 2 часа 44 минуты раньше, чем обычно), а 4 и 5 апреля – отправится из Могилева в 10:47 (на 12 минут раньше, чем обычно).

Также изменения затронут расписание поезда №861 Орша – Минск с 3 по 4 апреля 2023 года. Он отправится со станции Орша-Центральная в 11:58 (на 1 час 23 минуты позже, чем обычно), а поезд № 864 Минск – Орша отправится из Минска в 11:23 (на 2 минуты раньше, чем обычно).

3 апреля 2023 года поезд № 737 Минск – Брест также поедет не по обычному маршруту, он остановится на станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).