Несколько белорусских банков решили требовать у белорусов паспорт в кассах. В каких случаях?

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Опубликовано: 23.03.2023 16:19 , Обновлено: 27.03.2023

Некоторые белорусские банки объявили, что с 1 апреля 2023 года начнут требовать у клиентов паспорт при проведении операций в кассах. Но не всех.

МТБанк

Так, в МТБ Банке сообщили, что паспорт понадобится белорусам, которые они решат пополнить свой счет наличными на сумму 50 и более базовых величин (сейчас это 1850 рублей) в кассах.

Обновлено «Беларусбанк» 27 марта также сообщил об аналогичном решении.

«Беларусбанк» пообещал требовать паспорт в кассах. При каких операциях?

Приорбанк

Об аналогичном решении ранее объявлял и Приорбанк:

«Для осуществления в кассе операции по пополнению текущего счета в белорусских рублях на сумму 50 и более базовых величин необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность».

При этом там добавили, что «при пополнении через кассу текущего банковского счета в иностранной валюте предъявлять документ, удостоверяющий личность, необходимо вне зависимости от суммы».

Другие банки сделают также?

Возможно, подобные требования для клиентов введут и другие белорусские банки.

Дело в том, что, по информации телеграм-канала infobank.by, Нацбанк «разослал в белорусские банки новый критерий “подозрительности” финансовой операции».

«Рекомендовать банкам:

1.1. определить в правилах внутреннего контроля в качестве критерия выявления и признака подозрительных финансовых операций, который является основанием для отказа в осуществлении финансовой операции, внесение физическим лицом (далее – плательщик) наличных денежных средств для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (далее – получатель), без идентификации плательщика на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин», — сказано в документе.