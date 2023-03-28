В Беларуси повысили стоимость сигарет с 1 апреля. В МНС назвали цены

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Опубликовано: 28.03.2023 09:39 , Обновлено: 28.03.2023

В Беларуси в четвертый раз с начала года повышают цены на табачные изделия. Новые цены вводят с 1 апреля. Какие именно марки сигарет подорожают и насколько, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Исходя из информации МНС, цены на табачные изделия поднимут все производители и импортеры. Пачка сигарет подорожает на 10-40 копеек. С полным перечнем новых цен, которые будут действовать с 1 апреля, можно ознакомиться на сайте МНС.

Так, больше всего подорожают марки Kent Feel Aroma и Rothmans Blue производства Гродненской табачной фабрики «Неман» и Rothmans Blue производства «Табак-инвест» - на 40 копеек (стоимость составит 5,6 рубля для Kent Feel Aroma и 4,7 рубля для Rothmans Blue).

На 30 копеек подняли цену производители сигарет мароу Dove Gold King Size Edition и Dove Platinum King Size Edition — до 2,8 рубля, Kent Navy Blue и Kent Silver — до 5,7 рубля, Dove Silver Superslims (до 2,6 рубля), Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold (до 6,1 рубля).

Как ранее передавал Телеграф, в бюджете Беларуси на 2023 год предусмотрен значительный рост ставок акцизов на сигареты и крепкий алкоголь. Согласно документу, опубликованному Минфином, акцизы на национальные марки сигарет планируют поднять в 2,2 раза, а акциз на жидкости для электронных систем курения увеличат сразу в 5,1 раза.

Минфин Беларуси предупредил про резкий рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь