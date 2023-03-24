Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10,5% годовых
Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования с 11 до 10,5% годовых. Новая ставка будет действовать с 3 апреля 2023 года. Такое решение правление Нацбанка приняло по итогам заседания по денежно-кредитной политике 24 марта.
На 0,5% снизил Нацбанк и ставку по кредиту овернайт – с 12 до 11,5%, а также ставку по депозиту овернайт – с 10 до 9,5%.
Регулятор пояснил свое решение снизить ставку рефинансирования тем, что “инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории”, а “трендовая инфляция демонстрирует устойчивую динамику к замедлению”.
Согласно прогнозу Нацбанка, после того, как годовой показатель инфляции в марте 2023 года “вышел на однозначную величину”, во втором квартале 2023 года “продолжится тенденция замедления темпов роста потребительских цен”, однако сохранится “ряд проинфляционных рисков”.
Среди таких рисков в Нацбанке назвали:
- уровень инфляционных ожиданий
- интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте
- ускоренный рост активной составляющей денежной массы.
В настоящее время данные риски в Нацбанке оценили как “умеренные” и пообещали корректировать ставку рефинансирования в будущем “с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции”, а также исходя из оценки рисков “со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков”.
Напомним, что в последний раз Нацбанк менял ставку рефинансирования месяц назад. Тогда ставку понизили также на пол процента.