Как приготовить цукаты из тыквы? Этот рецепт угощения собрал почти полмиллиона просмотров в TikTok

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Опубликовано: 09.10.2024 08:07 , Обновлено: 15.10.2024

Когда за окном осень, а в кладовой имеется ароматная тыква ничто не может помешать приготовить из неё что-то необыкновенно вкусное. Например, цукаты. Рецепт этого домашнего лакомства собрал сотни тысяч просмотров в TikTok и множество положительных отзывов от пользователей. Попробуйте приготовить домашние цукаты, возможно, вы больше не захотите покупать их в магазине.

Цукаты - любимое многими натуральное лакомство, которым можно не только начинить и украсить выпечку, но и подать в качестве десерта к кофе или чаю.

Сделать такое угощение можно и в домашних условиях, причём для этого далеко не всегда нужны фрукты. Так, например, можно приготовить вкуснейшие цукаты из тыквы. Домашние цукаты не имеют в своём составе ни консервантов, ни красителей, что делает их идеальным угощением как для детей, так и для взрослых.

Это лакомство хорошо хранится и может надолго отбить желание покупать сухофрукты и конфеты.

Подробным рецептом приготовления тыквенных цукатов поделилась в TikТok украинский фудблогер Валерия Велигура. Менее чем за наделю её ролик собрал почти полмиллиона просмотров и его сохранили себе более 8 тысяч пользователей.

Рецепт цукатов из тыквы

Ингредиенты (~ на 300-350 грамм):

1 кг уже очищенной и нарезанной тыквы (лучше брать мускатную),

300-400 г сахара,

1 апельсин,

1 лимон,

специи: палочка корицы + 5-6 шт. гвоздики + 1 шт. аниса,

для панировки: 10 г кукурузного крахмала + 10 г сахарной пудры.

Приготовление:

Тыкву нарежьте толщиной 2 см и снимите кожицу. Далее нарежьте мякоть кубиками ~2*2 см (не больше). Сложите в большую кастрюлю и добавьте сахар, сок и цедру апельсина и лимона, специи и перемешайте. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте минимум на 6 часов, а лучше на ночь. За это время хорошо выделится сок тыквы. После этого доведите всё до кипения, убавьте огонь до небольшого и помешивая держите около 7 минут. Дайте полностью остыть и повторите эту процедуру ещё 2-4 раза. Последний раз уже не охлаждайте тыквенные кусочки, а отбросьте их на сито и дайте сиропу полностью стечь. Получившийся сироп можно хранить в холодильнике и использовать в качестве добавки для блинов, каш и сырников. Кусочки тыквы выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Сушите в духовке при температуре 90 г 3-6 часов. Выбирайте режим верх + низ + конвекция (если есть). Также можно сушить в сушилке. Получившимся цукатам дайте остыть и подсохнуть, после чего обваляйте в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры. Готовое кгощение храните в герметичном контейнере при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

К слову, тыква - очень универсальный овощ, и на её основе можно приготовить массу совершенно непохожих друг на друга блюд.

Ранее Telegraf.news делился множеством тыквенных рецептов. Так, вы можете попробовать приготовить тыквенные драники, кекс, кетчуп, клёцки, пасту,смузи, сок и даже тыквенную “картошку-фри”.

Также вы можете приготовить и другие угощения на основе сезонных фруктов. Например, можете сделать турецкий рахат-лукум из винограда. Этот рецепт собрал почти миллион просмотров в TikTok.

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