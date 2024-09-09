Этот кекс из тыквы станет хитом осени. Вот что нужно добавить в тесто, чтобы был максимально ароматным

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Опубликовано: 09.09.2024 09:47 , Обновлено: 09.09.2024

С приходом осени многие белорусы всё чаще обращаются к поиску нетривиальных рецептов, в которых можно было бы задействовать богатый урожай. Некоторые намеренно отправляется на рынок, чтобы закупиться свежими овощами и фруктами и приготовить что-то по-настоящему осеннее и запоминающееся. Одним из десертов, который больше остальных отсылает к осени, является тыквенный кекс. Этот невероятно пряное и ароматное лакомство в некоторых странах имеет репутацию настоящего сезонного хита. В том, что выпечка с добавлением тыквы может быть по-настоящему вкусной, вы перестанете сомневаться, как только попробуете её приготовить. Нашли несложный рецепт тыквенного кекса, который имеет все риски стать одним из любимейших ваших лакомств.

В Беларуси блюда из тыквы во многом остаются недооценёнными и это напрасно. В Канаде и США, тыквенный пирог, известный ка Pumpkin Bread - десерт, без которого невозможно представить сезон сбора урожая.

В Америке тыквенный пирог традиционно подаётся ко Дню Благодарения и является настоящим символом осени. Этот ароматный десерт постепенно завоёвывает сердца по всему миру.

Простым рецептом пряного тыквенного кекса поделился в блоге Cokingtime на YouTube кулинар Саша Демьяненко. Его вариант этой выпечки собрал почти 300 тысяч просмотров и более 600 благодарных комментариев от пользователей.

Многие отметили, что рецепт стал одним из любимых угощений в осенний сезон, к приготовлению которого они продолжают возвращаться снова и снова.

Преимущество рецепта этого тыквенного кекса в том, что он открыт для экспериментов. Вы можете использовать любые пряности и сухофрукты по вкусу.

Кроме того, что пирог отличают необычайная нежность, пряность и аромат, он универсален, и такое тесто может быть использовано даже для приготовления настоящего торта.

Рецепт тыквенного кекса

Ингредиенты для кекса:

325 г тыквенного пюре,

2 яйца, комнатной температуры,

90 г растительного масла,

150 г сахара (можно добавлять по вкусу либо использовать сахарозаменитель),

цедра 1 апельсина,

50 мл апельсинового сока,

250 г муки (можно использовать цельнозерновую, лучше частично, иначе кекс получится очень плотным),

65 г грецких орехов (можно добавить фундук, миндаль или арахис),

65 г сушеной клюквы (можно добавить курагу, чернослив, изюм),

немного сливочного масла для смазывания формы (можно слегка присыпать мукой 3 г разрыхлителя),

4 г соды,

2 г молотой корицы,

1 г мускатного ореха,

2 г соли.

Ингредиенты для глазури:

100 г сливочного сыра,

50 г сливочного масла,

50 г сахарной пудры,

1 ч. л. ванильного экстракта,

горсть тыквенных семечек.

Приготовление:

Сначала необходимо подготовить тыквенное пюре. Для этого нарежьте тыкву на несколько кусочков, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность тыквы проверяйте вилкой. Она должна быть мягкой. Запечённую тыкву соскребите с кожуры ложкой в миску и перемелите блендером до гомогенного состояния. Пюре из тыквы готово. К тыквенному пюре добавьте сахар, яйца, растительное масло, апельсиновый сок и цедру (лучше использовать верхнюю оранжевую часть апельсина). Все ингредиенты смешайте венчиком до однородного состояния. В отдельную ёмкость просейте муку и добавьте оставшиеся сыпучие ингредиенты: соду, разрыхлитель, щепотку соли, ароматные пряности (корицу, мускатный орех и т.д). Все ингредиенты смешать. Объедините сухую смесь с жидкой тыквенной и перемешайте лопаткой. Очень сильно перемешивать не нужно, иначе масса в последствии получится очень плотной. Добавьте в получившееся тесто дроблёный грецкий орех и сушёную клюкву. Можно использовать другие сухофрукты или орехи по вкусу. Слегка перемешайте. Поместите тесто в предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Поставьте кекс запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут (может понадобиться и больше времени. Всё зависит от размера формы и высоты слоя теста). Выпекайте на среднем уровне духовки. Готовый кекс можно есть в таком виде, а можно дополнительно украсить глазурью. Для глазури смешайте все приведённые выше ингредиенты и нанесите на кекс в виде плотной шапки. Перед этим кекс должен быть остывшим. Можно дополнительно посыпать глазурь дроблёными тыквенными семечками. Тыквенный кекс готов!

Готовый десерт можно подавать со взбитыми сливками, ванильным мороженым или кофе.

По желанию в кекс можно добавить немного гвоздики и сушеного имбиря.

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Если десерта получилось слишком много, то его можно порезать и хранить в морозилке.

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