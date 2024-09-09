Этот кекс из тыквы станет хитом осени. Вот что нужно добавить в тесто, чтобы был максимально ароматным
С приходом осени многие белорусы всё чаще обращаются к поиску нетривиальных рецептов, в которых можно было бы задействовать богатый урожай. Некоторые намеренно отправляется на рынок, чтобы закупиться свежими овощами и фруктами и приготовить что-то по-настоящему осеннее и запоминающееся. Одним из десертов, который больше остальных отсылает к осени, является тыквенный кекс. Этот невероятно пряное и ароматное лакомство в некоторых странах имеет репутацию настоящего сезонного хита. В том, что выпечка с добавлением тыквы может быть по-настоящему вкусной, вы перестанете сомневаться, как только попробуете её приготовить. Нашли несложный рецепт тыквенного кекса, который имеет все риски стать одним из любимейших ваших лакомств.
В Беларуси блюда из тыквы во многом остаются недооценёнными и это напрасно. В Канаде и США, тыквенный пирог, известный ка Pumpkin Bread - десерт, без которого невозможно представить сезон сбора урожая.
В Америке тыквенный пирог традиционно подаётся ко Дню Благодарения и является настоящим символом осени. Этот ароматный десерт постепенно завоёвывает сердца по всему миру.
Простым рецептом пряного тыквенного кекса поделился в блоге Cokingtime на YouTube кулинар Саша Демьяненко. Его вариант этой выпечки собрал почти 300 тысяч просмотров и более 600 благодарных комментариев от пользователей.
Многие отметили, что рецепт стал одним из любимых угощений в осенний сезон, к приготовлению которого они продолжают возвращаться снова и снова.
Преимущество рецепта этого тыквенного кекса в том, что он открыт для экспериментов. Вы можете использовать любые пряности и сухофрукты по вкусу.
Кроме того, что пирог отличают необычайная нежность, пряность и аромат, он универсален, и такое тесто может быть использовано даже для приготовления настоящего торта.
Рецепт тыквенного кекса
Ингредиенты для кекса:
- 325 г тыквенного пюре,
- 2 яйца, комнатной температуры,
- 90 г растительного масла,
- 150 г сахара (можно добавлять по вкусу либо использовать сахарозаменитель),
- цедра 1 апельсина,
- 50 мл апельсинового сока,
- 250 г муки (можно использовать цельнозерновую, лучше частично, иначе кекс получится очень плотным),
- 65 г грецких орехов (можно добавить фундук, миндаль или арахис),
- 65 г сушеной клюквы (можно добавить курагу, чернослив, изюм),
- немного сливочного масла для смазывания формы (можно слегка присыпать мукой 3 г разрыхлителя),
- 4 г соды,
- 2 г молотой корицы,
- 1 г мускатного ореха,
- 2 г соли.
Ингредиенты для глазури:
- 100 г сливочного сыра,
- 50 г сливочного масла,
- 50 г сахарной пудры,
- 1 ч. л. ванильного экстракта,
- горсть тыквенных семечек.
Приготовление:
Сначала необходимо подготовить тыквенное пюре. Для этого нарежьте тыкву на несколько кусочков, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность тыквы проверяйте вилкой. Она должна быть мягкой. Запечённую тыкву соскребите с кожуры ложкой в миску и перемелите блендером до гомогенного состояния. Пюре из тыквы готово. К тыквенному пюре добавьте сахар, яйца, растительное масло, апельсиновый сок и цедру (лучше использовать верхнюю оранжевую часть апельсина). Все ингредиенты смешайте венчиком до однородного состояния. В отдельную ёмкость просейте муку и добавьте оставшиеся сыпучие ингредиенты: соду, разрыхлитель, щепотку соли, ароматные пряности (корицу, мускатный орех и т.д). Все ингредиенты смешать. Объедините сухую смесь с жидкой тыквенной и перемешайте лопаткой. Очень сильно перемешивать не нужно, иначе масса в последствии получится очень плотной. Добавьте в получившееся тесто дроблёный грецкий орех и сушёную клюкву. Можно использовать другие сухофрукты или орехи по вкусу. Слегка перемешайте. Поместите тесто в предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Поставьте кекс запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут (может понадобиться и больше времени. Всё зависит от размера формы и высоты слоя теста). Выпекайте на среднем уровне духовки. Готовый кекс можно есть в таком виде, а можно дополнительно украсить глазурью. Для глазури смешайте все приведённые выше ингредиенты и нанесите на кекс в виде плотной шапки. Перед этим кекс должен быть остывшим. Можно дополнительно посыпать глазурь дроблёными тыквенными семечками. Тыквенный кекс готов!
- Готовый десерт можно подавать со взбитыми сливками, ванильным мороженым или кофе.
- По желанию в кекс можно добавить немного гвоздики и сушеного имбиря.
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Если десерта получилось слишком много, то его можно порезать и хранить в морозилке.
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