Этот домашний сок затмит магазинные аналоги зимой. Вот что нужно добавить к тыкве для свежести вкуса
Для некоторых людей тыквенный сок существует только где-то во вселенной Гарри Поттера. А меж тем это действительно вкусный и полезный напиток, который может успешно заменить собой многие фруктовые аналоги из магазина. Однако стоит признать, что кому-то вкус тыквы может просто не нравиться. В таком случае сок можно усовершенствовать, смешав с другими фруктовыми добавками. Например, с соком апельсина. Такая вариация отличается большей свежестью и приятной кислинкой, что непременно будет оценено даже теми, кто не очень-то жалует тыкву
В последние годы многие огородники всё чаще начинают выращивать ароматные сорта тыквы на своих грядках. Этот неприхотливый овощ богат витаминами и несёт чрезвычайно много пользы для организма.
Кроме того, тыква очень универсальна и может применяться для приготовления многих блюд, будь то оладьи, [клёцки](https://telegraf.news/eda/kak-sdelat-klecki-iz-tykvy-eto-vkusnoe-bljudo-eshhjo-i-vashemu-zreniju-i-serdcu-pomozhet/\), паста, кексы или даже кетчуп.
Ещё одной идеей полезной и вкусной заготовки из тыквы может стать сок из этого овоща. Добавьте в него апельсин, и, вопреки ожиданиям некоторых, напиток получится очень освежающим и вкусным. Такой домашний сок избавит от необходимости покупать сок в магазине и станет достойный напитком даже на праздничном столе.
Рецепт тыквенного сока с апельсином
Ингредиенты:
- 1,5 кг. тыквы,
- 1 апельсин,
- 1,5 л. воды,
- 150-250 г сахара,
- 1 ч.л. лимонной кислоты.
Приготовление:
- Для приготовления сока выбирайте только хорошо вызревшую тыкву. Промойте её, после чего нарежьте дольками, срежьте кожуру, удалите семена и нарежьте более мелкими кусочками.
- Уложите тыкву в кастрюлю и залейте водой. Накройте крышкой, доведите до белого цвета и варите около 10–15 минут. В зависимости от сорта тыквы овощ может вариться дольше или меньше заявленного времени. Ориентиром служит её консистенция, варить нужно до размягчения, поэтому лучше за тыквой присматривать.
- Сваренную тыкву измельчите блендером. Выжмите сок апельсина, перемешайте его с сахаром и лимонной кислотой и всю смесь добавьте в тыквенное пюре. Если получается слишком густая масса, не бойтесь разбавлять кипяченной водой, но в меру.
- Поставьте содержимо на огонь и варите 15 минут с моментами закипания, периодически помешивая и снимая пену. Когда новая пена перестанет проявляться сок готов.
- Готовый сок разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте. После остывания храните сок в прохладном и тёмном месте.
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