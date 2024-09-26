Этот домашний сок затмит магазинные аналоги зимой. Вот что нужно добавить к тыкве для свежести вкуса

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Опубликовано: 26.09.2024 09:11 , Обновлено: 15.10.2024

Для некоторых людей тыквенный сок существует только где-то во вселенной Гарри Поттера. А меж тем это действительно вкусный и полезный напиток, который может успешно заменить собой многие фруктовые аналоги из магазина. Однако стоит признать, что кому-то вкус тыквы может просто не нравиться. В таком случае сок можно усовершенствовать, смешав с другими фруктовыми добавками. Например, с соком апельсина. Такая вариация отличается большей свежестью и приятной кислинкой, что непременно будет оценено даже теми, кто не очень-то жалует тыкву

В последние годы многие огородники всё чаще начинают выращивать ароматные сорта тыквы на своих грядках. Этот неприхотливый овощ богат витаминами и несёт чрезвычайно много пользы для организма.

Кроме того, тыква очень универсальна и может применяться для приготовления многих блюд, будь то оладьи, [клёцки](https://telegraf.news/eda/kak-sdelat-klecki-iz-tykvy-eto-vkusnoe-bljudo-eshhjo-i-vashemu-zreniju-i-serdcu-pomozhet/\), паста, кексы или даже кетчуп.

Ещё одной идеей полезной и вкусной заготовки из тыквы может стать сок из этого овоща. Добавьте в него апельсин, и, вопреки ожиданиям некоторых, напиток получится очень освежающим и вкусным. Такой домашний сок избавит от необходимости покупать сок в магазине и станет достойный напитком даже на праздничном столе.

Рецепт тыквенного сока с апельсином

Ингредиенты:

1,5 кг. тыквы,

1 апельсин,

1,5 л. воды,

150-250 г сахара,

1 ч.л. лимонной кислоты.

Приготовление:

Для приготовления сока выбирайте только хорошо вызревшую тыкву. Промойте её, после чего нарежьте дольками, срежьте кожуру, удалите семена и нарежьте более мелкими кусочками. Уложите тыкву в кастрюлю и залейте водой. Накройте крышкой, доведите до белого цвета и варите около 10–15 минут. В зависимости от сорта тыквы овощ может вариться дольше или меньше заявленного времени. Ориентиром служит её консистенция, варить нужно до размягчения, поэтому лучше за тыквой присматривать. Сваренную тыкву измельчите блендером. Выжмите сок апельсина, перемешайте его с сахаром и лимонной кислотой и всю смесь добавьте в тыквенное пюре. Если получается слишком густая масса, не бойтесь разбавлять кипяченной водой, но в меру. Поставьте содержимо на огонь и варите 15 минут с моментами закипания, периодически помешивая и снимая пену. Когда новая пена перестанет проявляться сок готов. Готовый сок разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте. После остывания храните сок в прохладном и тёмном месте.

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