Как приготовить тыквенный кетчуп? Эта закатка на зиму заменит традиционный соус из помидоров
Одним из фаворитов на грядках в осенний сезон становится урожай ароматных тыкв. Этот необычайно полезный овощ - необычайно вкусная добавка для многих блюд, будь то каши, супы либо десерты. Однако стоит знать, что тыква также может выступить в качестве основного ингредиента для создания вкуснейшего кетчупа. Вы удивитесь, но такой тыквенный соус может запросто заменить собой классический томатный кетчуп. Он прекрасно сочетается с мясом, гарнирами и даже бутербродами. Рассказываем, как его приготовить.
Тыквенный сезон длится на протяжении практически всей осени и это не только отличный повод опробовать рецепты всевозможных блюд с её добавлением, но и сделать полезные и вкусные заготовки на зиму.
Ранее Telegraf.news уже предлагал попробовать приготовить тыквенные драники, тыквенный кекс, клёцки и даже смузи из тыквы. На этот раз предлагаем пойти ещё дальше и сделать из тыквы вкусный и ароматный кетчуп. Этот простой соус может может стать любимой добавкой ко многим блюдам в зимний сезон и заменит поднадоевший кетчуп из помидоров.
Его можно использовать для макарон, риса, мяса, бутербродов. Кроме того, он также отлично подойдёт в качестве соуса для холодных закусок .
Рецепт тыквенного кетчупа
Ингредиенты:
- 1,5 кг тыквы,
- 300 г лука,
- 300 г перца,
- 350 г томатной пасты,
- 240 г сахара,
- 120 мл уксуса 10%,
- чайная ложка острого перца,
- чайная ложка куркумы,
- чайная ложка карри,
- соль и перец.
Приготовление:
- Помойте тыкву и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите, нарежьте соломкой, а перец разделите на полоски. Сложите все овощи в миску, добавьте две столовые ложки соли, перемешайте и оставьте на 2–3 часа, чтобы пустил сок.
- По истечении этого времени переложите ингредиенты в кастрюлю с толстым дном. Не процеживайте и не сливайте сок. Варите всё на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Это не позволит овощам прилипнуть к стенкам кастрюли и подгореть.
- На следующем этапе всё смешайте. Добавьте уксус, сахар, томатную пасту и другие специи. Еще раз перемешайте до получения однородной массы. Наконец, вылейте соус обратно в кастрюлю и доведите до кипения. Через несколько минут разложите кетчуп по стерилизованным баночкам. Не забудьте плотно закрутить крышки. Домашний кетчуп из тыквы готов!
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- Если соус кажется вам недостаточно однородным, то можете дополнительно пройтись по нему погружным блендером.
- Вы можете поиграться с ароматом и вкусом кетчупа, добавив него другие любимые специи.
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