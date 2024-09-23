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Как приготовить тыквенный кетчуп? Эта закатка на зиму заменит традиционный соус из помидоров

Как приготовить тыквенный кетчуп? Эта закатка на зиму заменит традиционный соус из помидоров
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Одним из фаворитов на грядках в осенний сезон становится урожай ароматных тыкв. Этот необычайно полезный овощ - необычайно вкусная добавка для многих блюд, будь то каши, супы либо десерты. Однако стоит знать, что тыква также может выступить в качестве основного ингредиента для создания вкуснейшего кетчупа. Вы удивитесь, но такой тыквенный соус может запросто заменить собой классический томатный кетчуп. Он прекрасно сочетается с мясом, гарнирами и даже бутербродами. Рассказываем, как его приготовить.

Тыквенный сезон длится на протяжении практически всей осени и это не только отличный повод опробовать рецепты всевозможных блюд с её добавлением, но и сделать полезные и вкусные заготовки на зиму.

Ранее Telegraf.news уже предлагал попробовать приготовить тыквенные драники, тыквенный кекс, клёцки и даже смузи из тыквы. На этот раз предлагаем пойти ещё дальше и сделать из тыквы вкусный и ароматный кетчуп. Этот простой соус может может стать любимой добавкой ко многим блюдам в зимний сезон и заменит поднадоевший кетчуп из помидоров.

Его можно использовать для макарон, риса, мяса, бутербродов. Кроме того, он также отлично подойдёт в качестве соуса для холодных закусок .

Рецепт тыквенного кетчупа

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Ингредиенты:

  • 1,5 кг тыквы,
  • 300 г лука,
  • 300 г перца,
  • 350 г томатной пасты,
  • 240 г сахара,
  • 120 мл уксуса 10%,
  • чайная ложка острого перца,
  • чайная ложка куркумы,
  • чайная ложка карри,
  • соль и перец.

Приготовление:

  1. Помойте тыкву и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите, нарежьте соломкой, а перец разделите на полоски. Сложите все овощи в миску, добавьте две столовые ложки соли, перемешайте и оставьте на 2–3 часа, чтобы пустил сок.
  2. По истечении этого времени переложите ингредиенты в кастрюлю с толстым дном. Не процеживайте и не сливайте сок. Варите всё на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Это не позволит овощам прилипнуть к стенкам кастрюли и подгореть.
  3. На следующем этапе всё смешайте. Добавьте уксус, сахар, томатную пасту и другие специи. Еще раз перемешайте до получения однородной массы. Наконец, вылейте соус обратно в кастрюлю и доведите до кипения. Через несколько минут разложите кетчуп по стерилизованным баночкам. Не забудьте плотно закрутить крышки. Домашний кетчуп из тыквы готов!

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  • Если соус кажется вам недостаточно однородным, то можете дополнительно пройтись по нему погружным блендером.
  • Вы можете поиграться с ароматом и вкусом кетчупа, добавив него другие любимые специи.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что тыква примечательна не только своей оранжевой мякотью, которую можно задействовать для приготовления многих блюд, но и семечками, которые также полнятся полезными минералами и витаминами. Как высушить тыквенные семечки и какие проблемы со здоровьем может помочь урегулировать этот суперфуд?

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