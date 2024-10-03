Как приготовить "жареное молоко"? Этот итальянский десерт собрал более миллиона просмотров в TikTok

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Опубликовано: 03.10.2024 08:52 , Обновлено: 03.10.2024

Когда идеи для оригинальных и вкусных десертов иссякли, всегда можно обратиться к кухне других стран, чтобы найти что-то восхитительно вкусное. Так в TikТok завирусился рецепт традиционного испанского "жареного молока" Leche frita. Это простое угощение легко приготовить в домашних условиях, и оно непременно приятно удивит своим вкусом как взрослых, так и детей.

“Лече фрита” (Leche frita) буквально переводится как “жареное молоко”. Это очень популярное в Испании лакомство, на которое наверняка можно наткнуться в кондитерских во время путешествий.

Десерт представляет собой сладкий и плотный молочный пудинг с хрустящей корочкой снаружи и мягкой основой внутри. Он имеет насыщенный вкус корицы с ароматными лимонными нотками.

Традиционный “лече фрита” состоит из молока, сахара, кукурузного крахмала и яиц и по принципу приготовления схож с заварным кремом. Это старинный десерт, истоки которого можно проследить ещё 16 и 17 веке. Предполагается, что впервые этот десерт в Испании начали делать в монастырях. Умелые руки монахинь готовили “лече фрита”, чтобы максимально использовать остатки молока.

Вскоре этот простой десерт стал символом Страстной недели. Он и сейчас продолжает оставаться одним из самых популярных угощений на Пасху в Испании.

Десерт прочно укоренился в гастрономической культуре страны, и теперь его можно найти на столах по всей Испании. Его подают как в скромных домах, так и в самых эксклюзивных ресторанах.

Ингредиенты:

1 л. молока,

120 г. сахара,

3 яичных желтка,

100 г. кукурузного крахмала,

1 ч. л. ванильного сахара,

Цедра 1 лимона,

палочка корицы.

Для панировки:

100 г. муки,

2 яйца,

Обсыпка:

70 г. сахара,

1/2 ч. л. корицы.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю молоко, добавьте лимонную цедру, палочку корицы и ванильный сахар. Слегка подогрейте всё содержимое на плите, но не кипятите. В отдельной ёмкости смешайте три яичных желтка с сахаром. В третьей миске разведите молоко с кукурузным крахмалом и размешайте до исчезновения комочков. Смешайте с яично-сахарной смесью. Из молока, находящегося на плите достаньте палочку корицы и влейте в него яично-крахмальную смесь. Варите на среднем огне, помешивая до загустения. Получившееся молока вылейте в силиконовую форму, либо другую ёмкость устланную пищевой плёнкой. Затяните пищевой плёнкой сверху и отправьте в холодильник на 5 часов. По истечении времени достаньте застывшую массу из формы и нарежьте кубиками. Обваляйте кубики в муке, затем в взбитом желтке и обжарьте их на растительном масле на сковородке со всех сторон до золотистой корочки. Готовые кубики разложите на бумажное полотенце, чтобы дать лишнему маслу стечь. Обваляйте готовые кубики в обсыпке из сахара и корицы. Десерт готов!

Подавать жареное молоко можно как в холодном, так и в горячем виде. Оно идеально сочетается с мороженым. Готовый десерт можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере до 3 дней.

[info_b]Жареное молоко также хорошо переносит заморозку. Разложите кубики “лече фрита” на противне, заморозьте их до твёрдого состояния и затем переложите в пакет. Хранить лакомство в таком виде можно до месяца. Перед подачей просто достаньте угощение из морозилки на ночь.[/info_b]

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