Этот сезонный коктейль укрепит иммунитет белорусов. Что добавить в смузи к тыкве?

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Опубликовано: 18.09.2024 15:30 , Обновлено: 15.10.2024

Среди напитков, которые можно приготовить дома, особое место занимают смузи. Приготовление таких коктейлей для многих белорусов уже не диковинка. Имея под рукой блендер и свежие фрукты и овощи, сделать полезный напиток можно в рекордно сжатые сроки. Правильно приготовленный смузи может стать настоящим витаминным коктейлем и запросто заменит завтрак, полудник или десерт. Рассказываем, как приготовить домашний смузи из тыквы и банана. Этот осенний напиток поможет укрепить иммунитет перед приходом холодов.

Почему стоит приготовить смузи из тыквы и банана?

С каждым годом тыква всё активнее используется белорусами в приготовлении всевозможных блюд .

Ароматная и сочная тыква - превосходный ингредиент для приготовления оладий, пирогов, каш, вкуснейшей пасты, не только.

Она содержит мало калорий, что делает её отличным продуктом для диетического питания. При этом овощ богат минералами и витаминами, среди которых A, C, E и витамины группы B , которые способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья кожи.

Кроме того, тыква - ценный источник бета-каротина - антиоксиданта, который защищает клетки от повреждений и благотворно влияет на здоровье глаз и кожи.

Вкус тыквы прекрасно сочетается с бананом, который также известен своими полезными свойствами. Например, банан содержит много калия , который регулирует кровяное давление и поддерживает работу сердца.

И тыква, и банан богаты клетчаткой , которая улучшает работу пищеварительной системы. Благодаря её содержанию чувство сытости после употребления осеннего коктейля сохранится надолго, а уровень сахара в крови остается стабильным.

Более того, специи, добавленные в осенний коктейль, не только придадут ему приятный запах, но и благотворно повлияют на обмен веществ и иммунитет. Приготовить такой напиток не составит большого труда, а для организма он станет настоящей витаминной подзарядкой.

Рецепт смузи из тыквы и банана

Ингредиенты:

300 г тыквы,

1 спелый банан,

250 мл молока,

1 чайная ложка молотой корицы (без горки),

1/4 чайной ложки мускатного ореха.

Приготовление:

Помойте и очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками. Разместите на противень и выпекайте до мягкости при температуре 180 градусов (около 30 минут). Очистите банан и нарежьте его на более мелкие кусочки. Поместите тыкву и банан в чашу блендера. Влейте молоко и добавьте специи. Перемешайте всё до однородности. Осенний витаминный коктейль готов!

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом осени на грядках многих белорусов созревают ароматные тыквы. Этот овощ примечателен не только своей оранжевой мякотью, которую можно задействовать для приготовления выпечки, оладий и каш, но и семечками, которые также полнятся полезными минералами и витаминами. Как высушить тыквенные семечки и какие проблемы со здоровьем может помочь урегулировать этот суперфуд?

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