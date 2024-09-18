Этот сезонный коктейль укрепит иммунитет белорусов. Что добавить в смузи к тыкве?
Среди напитков, которые можно приготовить дома, особое место занимают смузи. Приготовление таких коктейлей для многих белорусов уже не диковинка. Имея под рукой блендер и свежие фрукты и овощи, сделать полезный напиток можно в рекордно сжатые сроки. Правильно приготовленный смузи может стать настоящим витаминным коктейлем и запросто заменит завтрак, полудник или десерт. Рассказываем, как приготовить домашний смузи из тыквы и банана. Этот осенний напиток поможет укрепить иммунитет перед приходом холодов.
Почему стоит приготовить смузи из тыквы и банана?
С каждым годом тыква всё активнее используется белорусами в приготовлении всевозможных блюд .
Ароматная и сочная тыква - превосходный ингредиент для приготовления оладий, пирогов, каш, вкуснейшей пасты, не только.
Она содержит мало калорий, что делает её отличным продуктом для диетического питания. При этом овощ богат минералами и витаминами, среди которых A, C, E и витамины группы B , которые способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья кожи.
Кроме того, тыква - ценный источник бета-каротина - антиоксиданта, который защищает клетки от повреждений и благотворно влияет на здоровье глаз и кожи.
Вкус тыквы прекрасно сочетается с бананом, который также известен своими полезными свойствами. Например, банан содержит много калия , который регулирует кровяное давление и поддерживает работу сердца.
И тыква, и банан богаты клетчаткой , которая улучшает работу пищеварительной системы. Благодаря её содержанию чувство сытости после употребления осеннего коктейля сохранится надолго, а уровень сахара в крови остается стабильным.
Более того, специи, добавленные в осенний коктейль, не только придадут ему приятный запах, но и благотворно повлияют на обмен веществ и иммунитет. Приготовить такой напиток не составит большого труда, а для организма он станет настоящей витаминной подзарядкой.
Рецепт смузи из тыквы и банана
Ингредиенты:
- 300 г тыквы,
- 1 спелый банан,
- 250 мл молока,
- 1 чайная ложка молотой корицы (без горки),
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха.
Приготовление:
- Помойте и очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками. Разместите на противень и выпекайте до мягкости при температуре 180 градусов (около 30 минут).
- Очистите банан и нарежьте его на более мелкие кусочки.
- Поместите тыкву и банан в чашу блендера. Влейте молоко и добавьте специи. Перемешайте всё до однородности. Осенний витаминный коктейль готов!
Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом осени на грядках многих белорусов созревают ароматные тыквы. Этот овощ примечателен не только своей оранжевой мякотью, которую можно задействовать для приготовления выпечки, оладий и каш, но и семечками, которые также полнятся полезными минералами и витаминами. Как высушить тыквенные семечки и какие проблемы со здоровьем может помочь урегулировать этот суперфуд?
Как высушить тыквенные семечки? Вот 10 причин, почему их стоит есть мужчинам и женщинам