Как сделать клецки из тыквы? Это вкусное блюдо ещё и вашему зрению и сердцу поможет

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Опубликовано: 22.10.2023 08:25 , Обновлено: 22.10.2023

Ищете идею для оригинального осеннего ужина? Рецепт тыквенных клецек со сливочным соусом станет настоящим хитом в вашей семье. Дело не только в красивом цвете, полезности и простоте - у них ещё и вкус обалденный.

Блюдо из тыквы может стать успешным заменителем вездесущей картошки. Вель все знают, что ее многие белорусы едят куда больше, чем рекомендуют нутрициологи.

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5 причин почему нужно есть тыкву

Если у вас нет своего огорода, то это совсем не беда. Цена килограмма тыквы в белорусских магазинах ниже рубля (90 копеек или около того)! Это даже ниже, чем некоторые сорта картошки. Есть, конечно, особо “жадные”, кто просит и по 2 руб за кг. Но их просто лучше обходить стороной.

При этом среди белорусов, если и пользуются популярностью блюда из тыквы, то, скорее всего, это всякие каши. Кто-то посмелее пробует тыквенный латте и пирог. На самом деле, блюд намного больше, и белорусам стоило бы разнообразить свой стол. Ведь тыква, на самом деле, очень полезна.

1. Тыквы могут улучшить ваше зрение

Тыква богата бета-каротином, антиоксидантом, который ваш организм превращает в витамин А. Витамин А помогает обострить ваше зрение. Вещество также помогает поддерживать здоровье вашей сетчатки и роговицы. Тыква также богата витамином С, который снижает риск развития дегенерации желтого пятна и катаракты.

2. Тыквы снижают риск развития рака

“Тыква богата питательными веществами и антиоксидантами, что делает ее продуктом для борьбы с раком”, - утверждает Джошуа Джордж, доктор медицинских наук, менеджер по клиническому питанию и обслуживанию пациентов Inspira Health.

“Поскольку тыква богата витамином А, она также снижает риск развития определенных видов рака, включая рак предстательной железы и легких”, - рассказала эксперт. Кроме того, тыква содержит каротиноиды, пигмент, который действует как антиоксидант. Каротиноиды могут снизить риск развития рака горла, поджелудочной железы, желудка и молочной железы.

3. Полезная для сердца

“Тыква богата калием, который может помочь регулировать ваше кровяное давление, снижая риск сердечного приступа и инсульта, - уверяет доктор наук Джошуа Джордж. - Она также содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить сердечные заболевания”.

4. Тыква может повысить ваш иммунитет

Включение тыквы в свой рацион может помочь вашей иммунной системе стать более эффективной в борьбе с микробами. Тыква содержит витамины С и Е, бета-каротин, фолиевую кислоту и железо, которые помогают укрепить вашу иммунную систему.

5. Тыква заставляет вас дольше чувствовать себя сытым

“Тыквы богаты клетчаткой, но содержат мало калорий, а это значит, что они могут помочь вам чувствовать себя сытым, не увеличивая общее потребление пищи, - рассказал доктор Джордж. - Поскольку тыква является таким хорошим источником клетчатки, она также может помочь обуздать ваш аппетит”.

Как приготовить клецки из тыквы?

Готовить такие овощные клецки - дело простое. Самое главное: смешайте несколько простых ингредиентов. Готовить тыквенные клецки чрезвычайно просто. Однако стоит сначала запечь тыкву, а затем сделать из нее пюре.

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Просто нарежьте овощ, добавьте оливковое масло и запекайте при температуре 200 градусов около 40 минут. Затем просто соедините тыквенную смесь с яйцом и мукой, замесите тесто, а из него надепите клецки.

Но подавать клецки лучше всего со сливочным грибным соусом. Вот тут уже будет чуть посложнее. Но мы все расскажем.

Пропорции ингредиентов для клецек примерно такие:

На 100 грамм пшеничной муки добавляйте 40 г пюре из запечённой тыквы. Туда же добавляйте одно яйцо. Соль и перец по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

500 г маслят, подберезовиков или боровиков,

1 луковица,

4 столовые ложки мягкого сыра маскарпоне,

полстакана овощного бульона,

2 столовые ложки сливочного масла,

2 зубчика чеснока,

соль,

перец,

лавровый лист,

душистый перец,

свежий, замороженный или сушеный укроп.

Пошаговый рецепт:

Запекайте тыкву при температуре 200 градусов около 40 минут.

Когда овощ остынет, измельчите его в однородное пюре, затем соедините с яйцом, мукой, солью и перцем.

Все перемешать и переложить в рукав или специальный кондитерский мешок.

Теперь пришло время соуса.

Внимательно проверьте грибы, очистите шляпки и нарежьте их ломтиками или кубиками.

Обжарьте лук на сковороде. Добавьте подготовленные грибы, чеснок и сливочное масло.

Протушите ингредиенты на медленном огне несколько минут.

Когда все начнет румяниться, залейте грибы бульоном и добавьте душистый перец, лавровый лист, соль и перец.

Тушим еще 10 минут, а в завершение добавляем маскарпоне и мелко нарезанную зелень.

Лепим небольшие клецки и варим в кипящей воде, пока они не всплывут.

Затем слейте воду, полейте соусом и готово!

[info_b]Не совсем, лучшего результата вы добьётесь, если после варки обжарите клецки в масле на сковороде - но тут вам решать.[/info_b]

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