Как приготовить "картошку-фри" из тыквы? Этот сезонный рецепт полюбится всем, кто избегает вредного фастфуда

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Опубликовано: 04.10.2024 15:51 , Обновлено: 15.10.2024

Картофель фри - многими любимое блюдо, которое, к сожалению, относится к разряду не очень здоровой пищи. Однако стоит знать, что картофель - не единственный овощ, который можно приготовить по подобной методике. Более того, другие варианты могут выступить в качестве вкусной и полезной альтернативы известному фастфуду. Предлагаем приготовить "картошку-фри" из тыквы. Это простое и вкусное блюдо непременно оценят приверженцы здорового питания.

Наверняка людей, которые не любили бы картошку фри, сыщется не так уж много. Однако многие предпочитают отказаться от него из-за потенциального вреда здоровью. К счастью, этот рецепт имеет полезные альтернативы. Одна из них - тыквенные палочки-фри в духовке.

Почему тыквенные палочки полезнее картофеля фри?

Тыква фри - более здоровая альтернатива классическому картофелю фри по нескольким причинам. Во-первых такое блюдо менее калорийно и имеет больше питательных веществ. Тыква богата клетчаткой , которая помогает поддерживать правильное функционирование пищеварительной системы. Кроме того, в ней много витамина А (бета-каротина) , который поддерживает зрение и иммунитет, а также витаминов С и Е и минералов калия и магния.

А ещё тыквенные палочки-фри имеют более низкий гликемический индекс, что делает их отличным блюдом для людей с проблемами уровня сахара в крови.

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Какую тыкву использовать для приготовления палочек-фри?

Идеальным сортом тыквы для приготовления палочек-фри будет Хоккайдо . Она славится своей плотной текстурой, что позволит добиться хрустящей корочки снаружи и мягкости внутри. Кроме того, её кожура съедобна и настолько мягка, что очищать её не потребуется. Этот фактор сэкономит время и поможет сохранить больше полезных веществ. К тому же, кожура придаст готовому блюду интересный внешний вид.

Среди других популярных сортов, подходящих для тыквы-фри, можно выделить мускатную тыкву , обладающую слегка сладковатым вкусом. Также можно использовать другие виды тыквы, однако их мякоть часто бывает менее плотной и более водянистой, что может негативно сказаться на текстуре готового блюда.

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Рецепт тыквенных палочек-фри в духовке

Тыкву-фри чаще всего готовят в духовке, хотя также подойдут способы с использованием аэрофритюрница или стандартной фритюрницы. Самое главное — тщательно убрать из тыквы излишки воды. В этом случае палочки получатся максимально хрустящими и вкусными.

Ингредиенты:

кусочек тыквы (вес около 1,5 кг),

2 чайные ложки картофельного крахмала,

2 столовые ложки оливкового масла,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки перца чили,

корица (по желанию).

Способ приготовления:

Разрежьте тыкву острым ножом . Нарежьте её по принципу картофеля фри. Кусочки могут быть короче или длиннее, но они должны иметь форму палочки. При этом удалите кожицу и семена. Отложите нарезанную тыкву примерно на 15 минут, а затем аккуратно уберите с неё влагу бумажным полотенцем. Затем посыпьте кусочки тыквы картофельным крахмалом и тщательно, но аккуратно перемешайте. Разогрейте духовку до 220 градусов C. Выложите тыкву фри на противень, застеленный бумагой для выпечки. Помните, что нельзя, чтобы кусочки прикасались друг к другу. Запекайте тыквенную “картошку” 10-15 минут . На последние 5-7 минут включите режим конвекции, чтобы корочка стала более румяной и хрустящей. Готовую и ещё тёплую тыкву фри тщательно перемешайте со специями и подавайте на стол.

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С чем подавать тыкву-фри?

Тыквенные палочки-фри можно обогатить различными добавками, которые подчеркнут их натуральный сладкий вкус. Отличным выбором станут соусы, например, йогуртовый соус с чесноком и зеленью, классический кетчуп или острый соус на основе горчицы.

Также можно приправить готовое блюдо любимыми специями для более выразительного вкуса и аромата. Отлично подойдут тимьян, розмарин, гранулированный чеснок, перец чили или корица.

Подавать тыкву-фри также можно с пармезаном или другим твёрдым тёртым сыром (грана падано, пекорино). Также отлично подойдет плавленый сыр чеддер или раклет.

Блюдо прекрасно сочетается с лёгкими салатами или запечёнными овощами и выступит отличным вариантом для полноценного и здорового обеда.

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