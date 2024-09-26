Как приготовить рахат-лукум из винограда? Этот рецепт турецкого лакомства собрал почти 1 млн просмотров в TikTok

Опубликовано: 26.09.2024 17:57 , Обновлено: 26.09.2024

Рахат-лукум - любимое многими турецкое угощение, которое определённо является одним из самых желанных лакомств в поездках на отдых. Однако приготовить такой десерт можно и самостоятельно, причем с использованием винограда со своего приусадебного участка. Этот рецепт домашнего лукума собрал почти миллион просмотров в TikTok просмотров и имеет все шансы стать любимым десертом семьи.

Фудблогер Екатерина Савчук регулярно делится простыми рецептами домашних лакомств в своём блоге в Tiktok. На этот раз девушка рассказала, как приготовить турецкий рахат-лукум из домашнего винограда. По её словам, рецепт она привезла из самой Турции и теперь постоянно готовит такое угощение.

Для лакомства лучше использовать натуральный виноградный сок домашнего отжима и лучше выбирать сорта с кислинкой. Также девушка отметила в комментариях, что подобным образом можно приготовить рахат-лукум и из сока других ягод и фруктов, например, из вишни или граната.

Готовый десерт не отличается по вкусу от угощения, купленного в Турции, а готовится при этом достаточно просто. Рецепт собрал множество лайков и комментариев, и свыше 10 тысяч человек сохранили его себе в “Избранное”

Рецепт турецкого рахат-лукума

Ингредиенты:

350 г сахара,

150 г воды,

2 ст.л лимонного сока,

350 мл виноградного сока,

70 гр кукурузного крахмала,

100 г орехов,

кокосовая стружка.

Приготовление:

Первым делом нужно приготовить сироп. Смешайте сахар, лимонный сок и воду. Поставьте на огонь и варите в течении 10-15 минут. Проверьте готовность сиропа, капнув несколько капель в воду. Сироп должен свернуться в мягкий шарик. Подготовьте виноградный сок. Выжмите ягоды через марлю в ёмкость. Смешайте сок виноград с кукурузным крахмалом и поставьте на огонь. Помешивайте содержимое до заваривания. Когда смесь загустеет, выключите огонь. Теперь введите в три этапа сахарный сироп в виноградно-крахмальную смесь. Смешайте всё до однородности, верните на огонь и варите в течении 20 минут, постоянно помешивая. Когда масса будет готова, всыпьте в неё орехи и размешайте. Вылейте смесь в силиконовую форму и равномерно распределите. Масса должна быть густой и тяжело спадать с ложки. Укройте лукум пищевой плёнкой и уберите в холодильник на ночь. На следующий день рахат-лукум готов. Достаньте его из формы, обваляйте в кокосовой стружке и нарежьте кубиками. Готовое лакомство храните в холодильнике.

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