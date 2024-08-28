Оладьи из этого овоща заменят драники и жареные кабачки. Нашли простой рецепт, который станет хитом осени
Оладьи из кабачков и драники - очень популярное блюдо у многих белорусов. Однако даже они имеют свойство приедаться. Стоит знать, что в вопросе приготовления оладушек совсем необязательно ограничиваться только этими овощами. Существуют и другие варианты этого популярного угощения. Рассказываем, как приготовить оладьи из тыквы с имбирём. Это ароматное блюдо имеет потенциал настоящего осеннего хита.
Тыква остаётся недооценённым овощем у многих белорусов. И это зря. Этот овощ чрезвычайно богат клетчаткой, витаминами группы A, В, С, E и множеством микроэлементов (калий, магний, кальций, железо).
Кроме того, тыква - ценный источник природных антиоксидантов и растительного белка, в которых так нуждается человеческий организм.
Ароматные и сладкие сорта, которые сегодня можно вырастить на своём приусадебном участке либо купить в магазине, создают возможность для создания массы полезных и вкусных блюд.
Самое простое блюдо, которое можно приготовить из тыквы, - это, конечно же, оладьи. Помимо овоща, вам также понадобится несколько основных ингредиентов и одна характерная специя, которая подчеркнет их неповторимый вкус - тёртый корень имбиря.
Тыквенные оладьи - это прекрасная сезонная альтернатива слегка надоевшим кабачкам и драникам. Попробуйте приготовить их хотя бы раз, и вы наверняка захотите повторения.
Рецепт тыквенных оладий с имбирем
Ингредиенты:
- около 200 г тыквы (можно, например, мускатной или хоккайдо),
- стакан пшеничной муки,
- 2 яйца,
- кусочек свежего имбиря,
- соль и перец по вкусу,
- оливковое масло.
Приготовление:
- Тыкву разрежьте на кусочки и натрите (без кожицы) на крупной тёрке. Переложите в миску.
- Добавьте остальные ингредиенты: сначала яйца, затем муку, соль, перец и тёртый кусочек имбиря. Все тщательно перемешайте.
- Нагрейте оливковое масло на сковороде. Начните жарить оладушки из тыквенной массы, не забывая оставлять между ними промежутки. Обжаривайте их по несколько минут с обеих сторон. Они должны хорошо подрумяниться.
- После обжарки достаньте их из сковороды и выложите на бумажном полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Оладьи готовы!
- Подавайте тыквенные оладьи со сметаной. Они хорошо сочетаются с салатом из помидоров.
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