Оладьи из этого овоща заменят драники и жареные кабачки. Нашли простой рецепт, который станет хитом осени

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Опубликовано: 28.08.2024 13:58 , Обновлено: 15.10.2024

Оладьи из кабачков и драники - очень популярное блюдо у многих белорусов. Однако даже они имеют свойство приедаться. Стоит знать, что в вопросе приготовления оладушек совсем необязательно ограничиваться только этими овощами. Существуют и другие варианты этого популярного угощения. Рассказываем, как приготовить оладьи из тыквы с имбирём. Это ароматное блюдо имеет потенциал настоящего осеннего хита.

Тыква остаётся недооценённым овощем у многих белорусов. И это зря. Этот овощ чрезвычайно богат клетчаткой, витаминами группы A, В, С, E и множеством микроэлементов (калий, магний, кальций, железо).

Кроме того, тыква - ценный источник природных антиоксидантов и растительного белка, в которых так нуждается человеческий организм.

Ароматные и сладкие сорта, которые сегодня можно вырастить на своём приусадебном участке либо купить в магазине, создают возможность для создания массы полезных и вкусных блюд.

Самое простое блюдо, которое можно приготовить из тыквы, - это, конечно же, оладьи. Помимо овоща, вам также понадобится несколько основных ингредиентов и одна характерная специя, которая подчеркнет их неповторимый вкус - тёртый корень имбиря.

Тыквенные оладьи - это прекрасная сезонная альтернатива слегка надоевшим кабачкам и драникам. Попробуйте приготовить их хотя бы раз, и вы наверняка захотите повторения.

Рецепт тыквенных оладий с имбирем

Ингредиенты:

около 200 г тыквы (можно, например, мускатной или хоккайдо),

стакан пшеничной муки,

2 яйца,

кусочек свежего имбиря,

соль и перец по вкусу,

оливковое масло.

Приготовление:

Тыкву разрежьте на кусочки и натрите (без кожицы) на крупной тёрке. Переложите в миску. Добавьте остальные ингредиенты: сначала яйца, затем муку, соль, перец и тёртый кусочек имбиря. Все тщательно перемешайте. Нагрейте оливковое масло на сковороде. Начните жарить оладушки из тыквенной массы, не забывая оставлять между ними промежутки. Обжаривайте их по несколько минут с обеих сторон. Они должны хорошо подрумяниться. После обжарки достаньте их из сковороды и выложите на бумажном полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Оладьи готовы! Подавайте тыквенные оладьи со сметаной. Они хорошо сочетаются с салатом из помидоров.

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