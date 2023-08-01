«Я пошутил» - Лукашенко призвал поляков благодарить его за вагнеровцев в Беларуси

Опубликовано: 01.08.2023 16:54 , Обновлено: 01.08.2023

Александр Лукашенко 1 августа встретился с жителями агрогородка Беловежский (Каменецкий район). Общаясь с людьми, он высказался о подразделениях ЧВК "Вагнер" в Беларуси и об опасениях на этот счет Польши.

По словам Лукашенко, западные политики стали переживать из-за якобы неких планов находящихся в Беларуси подразделений ЧВК “Вагнер” занять Сувалкский коридор, написалаБелТА.

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«Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», - сказал Александр Лукашенко.

[info_b]Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы длиной примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ.[/info_b]

Вместе с тем он отметил, что по своей территории Беларусь будет перемещать свои войска так, как посчитает нужным. «Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта даже этих “вагнеровцев”», - сказал он.

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Вспоминая свои слова, сказанные на встрече с Владимиром Путиным о том, что “вагнеровцы” хотят «прогуляться» в Польшу, Лукашенко пояснил: «Я пошутил, что “вагнеровцы” между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом, прим.ред.) воевали эти “вагнеровцы”. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти. - Прим. БЕЛТА) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов».

Что касается численности бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларуси, то по словам Лукашенко, «это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек».

«Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», - заявил Александр Лукашенко.

Опасения Польши по-поводу “вагнеровцев”

Александр Лукашенко 23 июля в ходе встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным рассказал, как он “держит в центре Беларуси” бойцов ЧВК “Вагнер”, которые хотят “сходить на экскурсию” в Варшаву и польский Жешув.

По его словам, «начали «напрягать» вагнеровцы», которые прибыли из России по договоренности с российскими властями.

«Просятся на запад: «Разрешите нам!» Я говорю: «Вам зачем на запад туда?» Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. — «Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув», — передала слова Лукашенко администрация президента.

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До этого в Беларуси, недалеко от границы с Польшей, прошли совместные учения белорусской армии с подразделениями ЧВК “Вагнер”:

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В Польше на это ответили, пояснили, почему эти учения не вызывают у них паники:

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Кстати, в Польше, из-за опасений вторжения в их страну “вагнеровцев”, разразился скандал: лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил правящую в стране партию «Право и справедливость» (PiS) в тайном сговоре с ЧВК «Вагнер». Ему ответил премьер Польши:

«Партия мошенников» — Лидер оппозиции обвинил премьера Польши в сговоре с ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Тот ответил

Ранее Телеграф писал, что поляков напугали белорусские вертолеты на границе:

Поляков напугали белорусские вертолеты на границе. Польские военные объяснили, что произошло