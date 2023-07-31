В Минобороны показали тренировки ЧВК «Вагнер» и подразделений мехбригад Беларуси

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Опубликовано: 31.07.2023 08:05 , Обновлено: 31.07.2023

В Министерстве обороны 30 июля рассказали о тренировках белорусских подразделений механизированных бригад совместно с инструкторами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Тренировки проводятся для "слаживания отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК", пояснили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что упор делается на “ведение боевых действий в современных условиях”, в ходе тренировок бойцы отрабатывают “элементы активной обороны”, а также изучают вопросы “обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации”.

В репортаже телекомпании «ВоенТВ», который опубликовал официальный телеграм-канал Минобороны, белорусские военнослужащие, участвовавшие в совместных учениях, назвали тренировки с “вагнеровцами” “интересным опытом” и похвалили инструкторов за ценный “опыт, которым они поделились в кратчайшие сроки”.

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Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом

Ранее в Министерстве обороны показали кадры с тренировок подразделений сил специальных операций Вооружённых сил Беларуси совместно с «вагнеровцами» на полигоне «Брестский». Также в ведомстве сообщали о совместных тренировках с ЧВК «Вагнер» белорусских военнослужащих территориальных и внутренних войск.