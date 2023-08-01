Поляков напугали белорусские вертолеты на границе. Польские военные объяснили, что произошло

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Опубликовано: 01.08.2023 14:45 , Обновлено: 01.08.2023

Жители польского приграничья во вторник, 1 августа, подняли тревогу, после того, как увидели белорусские вертолеты. По данным польской стороны, это был один вертолет и один беспилотный летательный аппарат.

Воздушное пространство Польши не было нарушено, заявили в ответ на возмущение граждан Оперативное командование вооруженных сил Польши после того, как жители Беловежи увидели белорусские вертолеты и даже сделали их снимки.

В командовании польскими вооруженными силами заверили, что следят за тем, чтобы ни один из белорусских вертолетов не пересек границу. Там рассказали, что получили от белорусской стороны предупреждение по поводу полетов вертолетов недалеко от границы с Польшей.

По данным польской радиостанции RMF FM, польские радары не зафиксировали пересечение границы. При этом польские военные признали, что летательные аппараты были видны из Беловежи и могло создаться впечатление, что они на польской стороне.

Польские военные уточнили, что учения на белорусской стороне границы продлятся до 18:00 1 августа. Министерство обороны и Погранкомитет Беларуси официально не комментировали информацию польской стороны.