"Лучший метод" - Варшава рассказала, почему "не паникует" из-за ЧВК "Вагнер" на границе Беларуси и Польши

Опубликовано: 20.07.2023 17:17 , Обновлено: 20.07.2023

В Польше пояснили, почему совместные учения ЧВК "Вагнер" с белорусским спецназом, прошедшие недалеко от польской границы, не вызывают у них паники.

Утром 20 июля в Минобороны Беларуси рассказали о тренировках подразделений сил специальных операций Вооружённых сил Беларуси совместно с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые в эти дни дни проходят на полигоне «Брестский» (расположен в нескольких километрах от границы с Польшей):

Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом

Министерство национальной обороны Польши высказалось про эти учения, написала wiadomosci.gazeta.pl. «Мы постоянно следим за ситуацией и готовы к развитию различных сценариев», — говорится в сообщении ведомства.

18 июля министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что принял решение перебросить две боевые группы на восток Польши.

Польша решила перебросить 1000 военных и 200 единиц техники на границу Беларуси

“С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы знаем об угрозах с территории Беларуси. Мы знаем, что вагнеровцы находятся там. Американское присутствие — лучший метод сдерживания агрессора, — сказал Блащак. — Хочу подчеркнуть, что, прежде всего, польская армия защищает нашу Родину. Отсюда мое решение перебросить бойцов 12-й Щецинской механизированной дивизии и 11-й Любушской бронекавалерийской дивизии на восток Польши для укрепления границы”, - сказал глава Минобороны Польши.

Новость Телеграф

“Мы видим много усилий со стороны России и Беларуси, чтобы напугать нас вагнеровцами. Мы не недооцениваем угрозы, но и не паникуем”, — заявил он.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Кремле обеспокоились войсками Польши на границе с Беларусью:

«Это агрессивность» — В Кремле обеспокоились войсками Польши на границе с Беларусью