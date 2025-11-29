Рост надбавок к зарплатам и штрафы за летние шины. Чего ещё белорусам ждать в декабре?

Опубликовано: 29.11.2025 09:28 , Обновлено: 29.11.2025

Декабрь - самый "праздничный" месяц года, когда все начинают обратный отсчёт до Нового года и живут в предвкушении праздника. Тем не менее, последний месяц 2025 года для белорусов будет полон не только приятных моментов - длинных праздничных выходных и повышенных профнадбавок к зарплатам у некоторых бюджетников, но сулит и не самые радужные моменты - повышение цен на сигареты, потенциальные штрафы за летние шины и заработавшие европейские санкции против некоторых белорусских банков. Рассказываем всё в подробностях.

Надбавки медработникам

1 декабря – последний шаг поэтапного повышения профессиональных надбавок, которые запланировал на этот год Минздрав для медицинских работников со средним специальным образованием.

Теперь у этих медработников, в зависимости от места работы, профнадбавки будут варьироваться от 120% до 195% к окладу .

С точными процентами надбавок, полагающихся с 1 декабря фельдшерам, медсёстрам и прочим работникам со средним специальным медицинским образованием, можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

Штрафы за летние шины

Для белорусских автомобилистов начало календарной зимы сопряжено не столько с перестройкой на «зимний» стиль вождения. К нему-то водителям пришлось привыкать ещё в ноябре с его регулярными температурными перепадами от плюса к минусу. Но если погода в ближайшее время особо не изменится, то требования к автомобилистам – очень даже.

Зимой, согласно действующим Правилам дорожного движения, белорусам запрещается выезжать на дорогу на летней «резине». Тех, кто не успел вовремя «переобуться», на трассах может ждать неприятный сюрприз в лице «экзаменатора»-инспектора ГАИ.

С 1 по 5 декабря по всей стране Госавтоинспекция проведёт республиканскую профилактическую акцию под названием “Зима - экзамен для водителя!”, в ходе которой проверять будут именно наличие зимних шин.

ГАИ объявила пятидневный «экзамен для водителей» по всей Беларуси. Что будут проверять?

К ним с недавних пор в Беларуси изменились требования, поэтому тем, кто круглый год ездить на так называемых “всесезонках”, следует внимательнее рассмотреть свои шины. Если на них нет специальной маркировки – знаков «M+S», «M&S», «M S» в сочетании со значком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее – они не могут считаться зимними.

С такой резиной вам не только грозит штраф на дорогах от инспектора всю зиму (требования о наличии зимней резины будут действовать с 1 декабря по 1 марта ), но и не удастся пройти плановый техосмотр зимой.

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[inf]Напомним, штраф за выезд на дорогу на летних шинах с 1 декабря по 1 марта:

до 1 базовой величины (то есть 42 рубля сейчас, с 1 января - 45 рублей) за первое нарушение,

от 2 до 5 базовых (то есть до 210 рублей сейчас и до 225 рублей с 1 января) - при повторном нарушении в течение года.[/inf]

Ограничения на МКАД

Ещё одно изменение с 1 декабря ждёт автомобилистов конкретно в белорусской столице – на Минской кольцевой автодороге (МКАД) станет меньше тихоходов. Для них ввели запрет на движение в пределах 4-го и 16 го километров . Запрет будет действовать в обоих направлениях, но только в дневное время суток.

Со схемой объезда, предложенной для тихоходов ГАИ, можно ознакомиться по ссылке.

Новый график БелЖД и доппоезда на Новый год

В декабре Белорусская железная дорога перейдёт на новый график. Он заработает с 14 декабря 2025 года и будет действовать в течение года. По сравнению с нормативным графиком, утверждённым на 2024/2025 год, в новом графике стало чуть меньше пассажирских поездов - было 382 пар, в новом графике на 6 меньше - 376 пар.

БелЖД ввела новый график движения поездов с 14 декабря

К примеру, по маршрутам Лида – Беняконе и Осиповичи – Гродзянка, где в последнее время отмечался незначительный пассажиропоток, решили поезда отменить и пустить вместо них автобусы.

А вот на время новогодних и рождественских праздников (с 24 декабря 2025 года по 12 января 2026 года) БелЖД уже назначила 200 дополнительных поездов :

60 составов на российском направлении,

порядка 150 дополнительных составов - внутри страны.

БелЖД назначила 200 дополнительных поездов

19-й пакет санкций ЕС в действии

Со 2 декабря официально вступят в силу ограничения, введённые Европейским союзом в рамках 19-го пакета санкций против России. Под него попали в том числе некоторые белорусские банки.

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Как минимум, это отразится на клиентах белорусского Альфа-Банка . В компании заверили , что физические карты Альфа-Банка продолжат работать в Беларуси и за границей, но не исключили возможность возникновения “точечных проблем” при использовании карт в Европе.

Перестанет работать для клиентов банка сервис бесконтактных платежей Apple Pay , которым пользуются владельцы iPhone, а также подписки Apple, которые оплачиваются через сервис Apple ID . С рекомендациями банка, которые могут помочь при проведении платежей в некоторых случаях, можно ознакомиться по ссылке.

Массовое подорожание сигарет

С началом нового месяца белорусские производители и импортёры табачной продукции традиционно пересматривают цены. В декабре этот процесс оказался по-настоящему массовым – повышение стоимости предусмотрено сразу для 51 марки сигарет разных производителей.

По данным Министерство по налогам и сборам, многие марки подорожают сразу на 20-30 копеек .

[inf]С полным списком марок, которые подорожают с 1 декабря, а также перечень новых марок, которые появятся в ассортименте одного из белорусских производителей, можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.[/inf]

Длинные выходные и зимние каникулы

Ну и, разумеется, декабрь – это самый «праздничный» месяц года. 25 декабря белорусские католики будут отмечать Рождество, а 31 декабря все будут встречать Новый год. Эти факты сами по себе – повод для радости, но ещё приятнее становится от того, что из-за праздничных дней у работающих белорусов образуются длинные выходные.

Отдыхать в конце месяца будем целых 4 дня подряд – с 25 по 28 декабря . Впрочем, «лишнюю» выходную пятницу придется отработать.

[inf]О переносах и новогодних выходных читайте по ссылке.[/inf]

А вот школьникам никакие переносы не грозят – у них к этому времени уже начнутся зимние каникулы. Они стартуют аккурат в католическое Рождество, 25 декабря , и продлятся 14 дней – до Рождества православного, 7 января.

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