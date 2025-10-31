МИД объявил, что Беларусь может не открыть пункты пропуска с Литвой и Польшей

Опубликовано: 31.10.2025 15:54 , Обновлено: 31.10.2025

Министерство иностранных дел Беларуси (МИД) заявило, что Польша и Литва не имеют права в одностороннем порядке принимать решение об открытии пунктов пропуска на границе. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

В заявлении МИД говорится, что «Беларусь согласится с открытием со своей стороны границы тогда и только тогда, когда будет полностью готова к этому инфраструктурно, кадрово и, что наиболее важно, в сфере безопасности».

Таким образом, можно сделать вывод, что даже после возобновления работы польских пунктов пропуска белорусская сторона свои может оставить закрытыми.

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Согласно распространенному тексту МИД Беларуси, там настаивают, что восстановление движения через закрытые Литвой и Польшей пункты пропуска «не может и не будет регулироваться односторонними решениями».

Во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется белорусским пограничникам и таможенникам для возобновления работы пунктов пропуска. Также в МИД не сообщили, в каком состоянии находится пограничная инфраструктура и какой ремонт или обслуживание ей требуются.

Ранее власти Польши решили отложить анонсированное открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом 30 октября сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский. Решение было принято после консультаций польского премьера Дональда Туска с литовской коллегой Ингой Ругинене.

По словам главы правительства Литвы, Варшава согласилась с Вильнюсом согласовывать действия на границе. Напомним, что Литва закрыла до 1 декабря два последних пункта пропуска на границе с Беларусью из-за многочисленных пролетов воздушных шаров, которые нарушили работу литовских аэропортов.

В итоге в Польше объявили, что готовы открыть пункты пропуска не ранее середины ноября. Но тут же уточнили, что Варшава и Вильнюс будут взаимодействовать в этом вопросе.

Ранее Telegraf.news писал, что представители бизнеса и местных властей в Подляском воеводстве Польши с надеждой встретили заявление премьер-министра Дональда Туска о планах пока «пробного» открытия в ноябре автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Однако, похоже, они не учитывают одну важную проблему.

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