В Альфа-Банке дали совет белорусам, которые не могут оплатить подписки на устройствах Apple

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Опубликовано: 26.11.2025 16:43 , Обновлено: 26.11.2025

Белорусский Альфа-Банк, недавно попавший под очередные санкции, опубликовал рекомендацию клиентам, которая некоторым сможет помочь провести платежи на устройствах Apple. Но не всем.

Банк посоветовал белорусам изменить способ оплаты подписок на стриминговые сервисы и другие онлайн-платформ.

Финучреждение в своем сообщении, распространенном через официальный канал в мессенджере Telegram, подтвердило, что карты «могут перестать работать в Apple ID из-за санкций», что делает невозможной оплату подписок через экосистему Apple.

«Видим, что сервис уже начал постепенно ограничивать оплаты по нашим картам», – признались в банке.

В связи с этим банк предложил клиентам альтернативные решения, которые могут помочь только в ряде случаев.

Для подписок на сторонние сервисы, таких как Яндекс Плюс, Netflix, YouTube Premium и Amediateka, Альфа-Банк призвал привязывать его карты напрямую на сайтах этих сервисов, минуя платежную систему Apple. По данным банка, это не только позволит сохранить подписки, но и сэкономит до 15-30%, поскольку комиссия Apple, увеличивающая итоговую стоимость, будет исключена.

Что касается сервисов самой Apple – iCloud, Apple Music и других, – в банке признали, что его карты там «могут отклоняться». Тут он прямо призвал своих клиентов привязать к своим Apple ID карты других, не подверженных санкциям банков. А пополнять эти карты он предложил бесплатно через систему ЕРИП с карт Альфа-Банка.

Банк заверил, что по всем остальным операциям, как в Беларуси, так и за рубежом, его карты продолжают работать в штатном режиме.

Тем временем в соцсетях белорусы уже активно обсуждают в какие банки переходить.

“Так что, господа белорусы, в какой банк планируете перейти, что бы нормально пользоваться Apple Pay и более менее удобным приложением? Пока что выбираю между МТБанком и Приорбанком”, - написал один из клиентов банка, добавив, что все равно недоволен их сервисом.

А кто-то пожаловался, что и другие банки могут не работать: “Кто уже сталкивался с такой проблемой в РБ. Apple не привизывает карты для оплаты платных подписок. Сегодня у меня слетела моя карта Альфа Банка, Беларусбанк тоже не привязывает”.

Один из пользователей Threads дал такой совет: