Альфа-Банк предупредил белорусов о «точечных проблемах» из-за санкций ЕС. Что с картами?

Опубликовано: 05.11.2025 08:02 , Обновлено: 05.11.2025

Пресс-служба белорусского Альфа-Банка, попавшего под действие 19-го пакета санкций Европейского союза против России, разъяснила, как это повлияет на их работу. Официально санационные ограничения заработают 2 декабря. Узнали, что будет с картами банка в Беларуси и за границей и смогут ли белорусы продолжать пользоваться популярными системами бесконтактных платежей.

В компании заверили, что физические карты Альфа-Банка продолжат работать в Беларуси и за границей, но не исключили возможность возникновения “точечных проблем” при использовании карт в Европе. В пресс-службе банка это объяснили “персональными решениями иностранных контрагентов в отношении белорусских карт”.

А вот сервис бесконтактных платежей Apple Pay , которым пользуются владельцы iPhone, для клиентов банка работать перестанет. Взамен этому способу оплаты в банке пообещали уже в декабре выпустить специальные платёжные стикеры, а в будущем - брелки, кольца, браслеты и другие варианты, которыми можно будет пользоваться для бесконтактного проведения оплаты.

Подписки Apple, которые оплачиваются через сервис Apple ID , для клиентов банка также станут недоступны. Для оплаты подписок клиентам банка посоветовали воспользоваться картой другого банка, не попавшего под санкции и напомнили, что без комиссии перевести деньги с карты на карту можно через сервис ЕРИП.

Что касается тех подписок, которые можно оплатить напрямую через сайт (к примеру, в сервисах российского Яндекса), с ними проблем возникать не должно - платежи должны проходить, как раньше. Именно поэтому в банке посоветовали клиентам привязать подписки к сайтам сервисов напрямую, где это возможно.

Не повлияют санкции, по заверениям банка, на работу следующих сервисов и систем:

таких pay-сервисов, как Samsung Pay, Swoo Pay,

Альфа Касса, мобильный эквайринг и интернет-эквайринг, в том числе, с оплатой через Apple Pay,

INSNC,

доступ в бизнес-залы по премиальным картам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Альфа-Банк оказался в числе немногих белорусских банков, попавших под действие 19-го пакета санкций против России, утверждённого Европейским союзом 23 октября. По информации агентства Reuters, помимо Альфа-Банка в санкционных списках также оказались белорусский Сбер Банк и Банк ВТБ (Беларусь).

Банки Беларуси попали под санкции ЕС — Reuters