На половине МКАД в Минске запретили ездить одному виду транспорта

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Опубликовано: 27.11.2025 10:12 , Обновлено: 27.11.2025

На одном аварийно опасном участке Минской кольцевой автодороги (МКАД) с 1 декабря начнёт действовать запрет на движение одного вида транспорта. Действовать ограничения будут только в дневное время суток, а для объезда обозначили конкретную схему движения.

Ограничения коснутся тихоходной техники - тракторов, погрузчиков, экскаваторов и так далее. Им с 1 декабря 2025 года нельзя будет выезжать на МКАД в пределах 4-го и 16‑го километров. Запрет будет действовать в обоих направлениях, но только в дневное время суток - с 7:00 до 20:00 , напомнили в Минском горисполкоме.

На участках, прилегающих к МКАД - от улицы Ваупшасова/Липковской до улицы В. Турова/Н‑9034, вскоре откроют соответствующие дорожные знаки 3.6 «Движение тракторов запрещено».

В столичной мэрии также поделились схемой, предложенной Госавтоинспекцией для объезда запретного участка кольцевой.

Так, тихоходам предложили днём объезжать закрытый для них участок МКАД следующим образом:

по дороге Н‑9034 через Новый Двор и микрорайон Шабаны с выездом на Партизанский проспект;

по местному проезду МКАД через улицы Ваупшасова, Радиальная, Кабушкина, Ташкентская и Уборевича.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в столичной Госавтоинспекции придумали, как бороться с резкими торможениями и агрессивными перестроениями на Минской кольцевой автодороге (МКАД), которые нередко приводят к авариям. Для этого предложили комплексно пересмотреть организацию движения на аварийно опасных участках кольцевой.

В ГАИ Минска придумали, как бороться с резкими торможениями и агрессивными перестроениями на МКАД