МНС объявило о масштабном подорожании сигарет в Беларуси. Какие среди 51 марок?
Министерство по налогам и сборам (МНС) опубликовало данные по ценам на сигареты в декабре 2025 года. На этот раз рост цен будет у значительного количества марок (51) разных производителей.
Согласно данным МНС, многие марки подорожают сразу на 20-30 копеек.
Список подорожавших с декабря сигарет:
|Марка сигарет
|Производитель
|Цена в ноябре (BYN)
|Цена в декабре (BYN)
|Pall Mall Nano Blue
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.20
|6.40
|Pall Mall Nano Silver
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.20
|6.40
|Pall Mall Nano Fresh
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Pall Mall Nano Fusion
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Pall Mall Nano Amber
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Pall Mall Nano Coral
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Pall Mall Superslims Azure
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Pall Mall Demi Blue
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.10
|6.30
|Pall Mall Demi Azure
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.10
|6.30
|Kent Navy Blue
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|7.70
|7.90
|Kent Nano Silver
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|7.50
|7.70
|Kent Nano White
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|7.50
|7.70
|Kent Silver
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|7.70
|7.90
|Kent Switch
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|7.80
|8.00
|Kent Crystal Blue
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.50
|6.80
|Rothmans Blue
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.20
|6.40
|Rothmans Click Amber
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Rothmans Click Coral
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Rothmans Click Purple
|Гродненская табачная фабрика “Неман”
|6.30
|6.50
|Lucky Strike Compact Blue
|Табак-инвест
|6.40
|6.60
|Lucky Strike Compact Bright
|Табак-инвест
|6.40
|6.60
|Lucky Strike Original
|Табак-инвест
|6.40
|6.60
|Lucky Strike Original Blue
|Табак-инвест
|6.40
|6.60
|Kent Nano Feel
|Сентони ПРО
|7.60
|7.80
|Kent Nano Aroma Red
|Сентони ПРО
|7.60
|7.80
|Pall Mall Nano Aroma Red
|Сентони ПРО
|6.30
|6.50
|Pall Mall Nano Aroma Brown
|Сентони ПРО
|6.30
|6.50
|Lucky Strike Aroma Red
|Сентони ПРО
|6.50
|6.70
|Lucky Strike Aroma Brown
|Сентони ПРО
|6.50
|6.70
|Lucky Strike Aroma Ruby
|Сентони ПРО
|6.50
|6.70
|Dunhill Compact Blue
|АЛИДИ-Вест
|7.70
|7.90
|Dunhill Compact Aroma Red
|АЛИДИ-Вест
|7.80
|8.00
|Dunhill Compact Aroma Brown
|АЛИДИ-Вест
|7.80
|8.00
|Dunhill Compact Silver
|АЛИДИ-Вест
|7.70
|7.90
|Dunhill Compact Mix Gold
|АЛИДИ-Вест
|7.80
|8.00
|Kent Crystal Red
|АЛИДИ-Вест
|6.60
|6.90
|Kent Crystal Exotic
|АЛИДИ-Вест
|6.60
|6.90
|Kent Crystal Purple
|АЛИДИ-Вест
|6.60
|6.90
|Rothmans Demi Blue
|АЛИДИ-Вест
|6.20
|6.40
|Lucky Strike Aroma Violet
|АЛИДИ-Вест
|6.50
|6.50
|Dunhill Fine Cut Blue
|Беларусьторг
|8.30
|8.50
|Dunhill Fine Cut Gold
|Беларусьторг
|8.30
|8.50
|Dunhill Compact Blue
|Беларусьторг
|7.70
|7.90
|Dunhill Compact Aroma Red
|Беларусьторг
|7.80
|8.00
|Dunhill Compact Aroma Brown
|Беларусьторг
|7.80
|8.00
|Kent Crystal Red
|Беларусьторг
|6.60
|6.90
|Kent Crystal Exotic
|Беларусьторг
|6.60
|6.90
|Lucky Strike Aroma Red
|Беларусьторг
|6.50
|6.70
|Lucky Strike Aroma Brown
|Беларусьторг
|6.50
|6.70
Также появились новые марки сигарет:
- Maldiva ЛИТ МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20,
- Maldiva ЧИЛ МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20,
- Maldiva БРАУН МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20,
- Maldiva РЭД МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20.