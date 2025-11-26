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МНС объявило о масштабном подорожании сигарет в Беларуси. Какие среди 51 марок?

МНС объявило о масштабном подорожании сигарет в Беларуси. Какие среди 51 марок?
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Министерство по налогам и сборам (МНС) опубликовало данные по ценам на сигареты в декабре 2025 года. На этот раз рост цен будет у значительного количества марок (51) разных производителей.

Согласно данным МНС, многие марки подорожают сразу на 20-30 копеек.

Список подорожавших с декабря сигарет:

Марка сигаретПроизводительЦена в ноябре (BYN)Цена в декабре (BYN)
Pall Mall Nano BlueГродненская табачная фабрика “Неман”6.206.40
Pall Mall Nano SilverГродненская табачная фабрика “Неман”6.206.40
Pall Mall Nano FreshГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Pall Mall Nano FusionГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Pall Mall Nano AmberГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Pall Mall Nano CoralГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Pall Mall Superslims AzureГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Pall Mall Demi BlueГродненская табачная фабрика “Неман”6.106.30
Pall Mall Demi AzureГродненская табачная фабрика “Неман”6.106.30
Kent Navy BlueГродненская табачная фабрика “Неман”7.707.90
Kent Nano SilverГродненская табачная фабрика “Неман”7.507.70
Kent Nano WhiteГродненская табачная фабрика “Неман”7.507.70
Kent SilverГродненская табачная фабрика “Неман”7.707.90
Kent SwitchГродненская табачная фабрика “Неман”7.808.00
Kent Crystal BlueГродненская табачная фабрика “Неман”6.506.80
Rothmans BlueГродненская табачная фабрика “Неман”6.206.40
Rothmans Click AmberГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Rothmans Click CoralГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Rothmans Click PurpleГродненская табачная фабрика “Неман”6.306.50
Lucky Strike Compact BlueТабак-инвест6.406.60
Lucky Strike Compact BrightТабак-инвест6.406.60
Lucky Strike OriginalТабак-инвест6.406.60
Lucky Strike Original BlueТабак-инвест6.406.60
Kent Nano FeelСентони ПРО7.607.80
Kent Nano Aroma RedСентони ПРО7.607.80
Pall Mall Nano Aroma RedСентони ПРО6.306.50
Pall Mall Nano Aroma BrownСентони ПРО6.306.50
Lucky Strike Aroma RedСентони ПРО6.506.70
Lucky Strike Aroma BrownСентони ПРО6.506.70
Lucky Strike Aroma RubyСентони ПРО6.506.70
Dunhill Compact BlueАЛИДИ-Вест7.707.90
Dunhill Compact Aroma RedАЛИДИ-Вест7.808.00
Dunhill Compact Aroma BrownАЛИДИ-Вест7.808.00
Dunhill Compact SilverАЛИДИ-Вест7.707.90
Dunhill Compact Mix GoldАЛИДИ-Вест7.808.00
Kent Crystal RedАЛИДИ-Вест6.606.90
Kent Crystal ExoticАЛИДИ-Вест6.606.90
Kent Crystal PurpleАЛИДИ-Вест6.606.90
Rothmans Demi BlueАЛИДИ-Вест6.206.40
Lucky Strike Aroma VioletАЛИДИ-Вест6.506.50
Dunhill Fine Cut BlueБеларусьторг8.308.50
Dunhill Fine Cut GoldБеларусьторг8.308.50
Dunhill Compact BlueБеларусьторг7.707.90
Dunhill Compact Aroma RedБеларусьторг7.808.00
Dunhill Compact Aroma BrownБеларусьторг7.808.00
Kent Crystal RedБеларусьторг6.606.90
Kent Crystal ExoticБеларусьторг6.606.90
Lucky Strike Aroma RedБеларусьторг6.506.70
Lucky Strike Aroma BrownБеларусьторг6.506.70

Также появились новые марки сигарет:

  • Maldiva ЛИТ МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20,
  • Maldiva ЧИЛ МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20,
  • Maldiva БРАУН МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20,
  • Maldiva РЭД МС (ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”): 5.20.
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