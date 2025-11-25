Опубликовано: 25.11.2025 10:46 , Обновлено: 25.11.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) назначила 200 дополнительных поездов, чтобы обеспечить места пассажирам в дни новогодних и рождественских праздников. Более 60 дополнительных составов пустят на российском направлении, внутри страны назначили порядка 150 дополнительных составов.

В пресс-службе БелЖД пояснили, что доппоезда назначили для удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки в зимние праздники и для повышения качества предоставляемых услуг. Доппоезда появятся в расписании БелЖД в промежутке с 24 декабря 2025 года по 12 января 2026 года .

На российском направлении более 60 поездов добавлены по популярным у пассажиров направлениям: на Москву с отправлением из Минска, Бреста и Полоцка, а также в Санкт-Петербург из белорусской столицы. Продажу билетов на эти доппоезда уже открыли. Согласно обновлённым недавно правилам, ж/д билеты в Россию можно пупить за 90 суток до их отправления.

Что касается внутриреспубликанских ж/д перевозок, то в компании лишь объявили общее количество доппоездов - порядка 150, не уточнив точных маршрутов. В пресс-службе БелЖД пояснили, что на дополнительные составы в предпраздничные дни могут рассчитывать пассажиры на основных “пассажирообразующих” направлениях, которые связывают столицу с областными центрами.

В компании также пообещали продолжить работу по назначению дополнительных поездов в международном и во внутриреспубликанском сообщениях, так что нынешний список не окончательный.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белорусская железная дорога уже составила новый график движения поездов на 2025–2026 год. Он заработает с 14 декабря 2025 года и будет действовать в течение года. Узнали, что изменится для пассажиров.

БелЖД ввела новый график движения поездов с 14 декабря