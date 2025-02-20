Минобразования Беларуси опубликовало график четвертей и каникул школьников на 2025/2026 учебный год

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Опубликовано: 20.02.2025 19:03 , Обновлено: 20.02.2025

Министерство образования в своем письме об окончании 2024/2025 учебного года поделилось также графиком четвертей и каникул школьников на 2025/2026 учебный год. Журналист Telegraf.news посмотрел, когда ребята будут учиться, а когда - отдыхать.

Традиционно учебный процесс [link href=“https://edu.gov.by/urovni-obrazovaniya/srenee-obr/srenee-obr/informatsiya/zavershenie-2024-2025-uchebnogo-goda/” target=“_blank” rel=“noopener”] разбили [/link] на четыре четверти:

Первая – с 1 сентября по 1 ноября 2025 года. Вторая – с 10 ноября по 24 декабря 2025-го. Третья – с 8 января 2026-го по 21 марта. Четвертая – с 30 марта по 31 мая 2026 года, а для учащихся 9-х - 11-х классов - с 30 марта по 25 мая.

А вот на какие даты Минобразования определило каникулы школьников:

осенние – 8 дней, со 2 ноября 2025-го по 9 ноября,

зимние – 14 дней, с 25 декабря по 7 января 2026-го,

весенние – 8 дней, с 22 марта по 29 марта 2026-го,

летние – 92 дня, с 1 июня 2026 года по 31 августа.

При этом для выпускников 9-х классов летние каникулы будут 82 дня (с 11 июня по 31 августа), а для учащихся 8-х классов кадетских училищ, суворовского училища, специализированных лицеев, а также десятиклассников (за исключением тех, кто учится в специализированных по спорту классах, в вечерних классах, санаторных школах, училищах олимпийского резерва) – 87 дней (с 6 июня 2026-го по 31 августа).

Скриншот: письмо Министерства образования Беларуси

А еще, как обычно, для учеников 1-х-2-х классов и для третьеклассников с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования в 3-й четверти сделали дополнительные зимние каникулы с 16 февраля по 22 февраля 2026-го (7 дней).

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси в этом же своем письме определило даты последних звонков и выпускных вечеров в школах, гимназиях и лицеях в 2025 году. В документе специалисты ведомства прописали, где должны провести выпускные.

Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?

Также мы рассказывали, что Минобразования в сентябре 2024-го определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

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