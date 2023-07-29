Рост БПМ, подорожание сигарет, фотосет в подсолнухах. Что изменится в Беларуси в августе?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.07.2023 11:57 , Обновлено: 29.07.2023

В августе белорусов снова ждут значительные изменения, который затронут жизнь почти каждого жителя. Например, должны вырасти бюджет прожиточного минимума (а вместе с ним различные надбавки и выплаты) и подорожать сигареты. Некоторые семьи смогут рассчитывать на матпомощь к школе. Что еще изменится в Беларуси в августе?

Повышение БПМ

С 1 августа в Беларуси должен вырасти бюджет прожиточного минимума (БПМ). Это предусмотрено постановлением Минтруда от 24 июля 2023 года №26. Новый размер БПМ будет действовать по 31 октября 2023 года.

Так, БПМ в среднем на душу населения установили в размере 364,4 рубля (был 352 рубля 13 копеек).

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько?

В связи с этим должны увеличится и размеры пособий семьям, воспитывающим детей. В Минтруда назвали новые суммы:

Минтруда Беларуси повысило пособие за рождение и не только. Сколько будут платить?

Рост некоторых пенсий

С 1 августа также должны увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. Об этом сообщили в Минтруда.

Сколько составят надбавки, смотрите по ссылке:

Минтруда повысило белорусам пенсии. Но не всем. На сколько?

Подорожание сигарет

Кроме того, с 1 августа в Беларуси подорожают некоторые сигареты. Например, Так, «Беларусьторг» поднимет на 30 копеек цены на Dunhill Fine Cut Blau и Dunhill Fine Cut Gold (до 6,4 рубля) и на Kent Crystal Blue (до 4,8 рубля).

В Беларуси повысили стоимость сигарет, в продаже появятся новые марки. В МНС назвали их цены

А еще в продаже должны появится новые марки сигарет.

Материальная помощь к школе

В августе некоторые семьи могут рассчитывать на материальную помощь в подготовке детей к школе.

Например, единовременную материальную помощь должны выплатить многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи.

Размер выплаты составляет 30% бюджета прожиточного минимума (действующего на 1 августа 2023 года) на каждого ребенка-школьника.

[info_b]Чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться с заявлением в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства одного из родителей ребенка (в Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей за выплатой обращаться можно по месту учебы ребенка).[/info_b]

Кто еще может получить материальную помощь на подготовку детей к школе, читайте по ссылке:

Не только многодетным. В Минтруда рассказали, кому положены допвыплаты на подготовку детей к школе

«Эксперимент по оказанию платных медицинских услуг»

Кстати, совет министров Беларуси вновь разрешил государственным учреждениями здравоохранения оказывать ряд медицинских услуг на платной основе в выходные и праздничные дни. Как следует из текста постановления, речь идёт об услугах, которые оказывают “сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи” .

Правительство назвала такое решение «экспериментом по оказанию платных медицинских услуг». Стартует он 1 августа 2023 года и продлится до 1 сентября 2024 года.

Совмин разрешил госклиникам брать с белорусов деньги за помощь по выходным

Уголовные дела на умерших

А еще с 1 августа начнут действовать изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Согласно им в Беларуси теперь можно заводить уголовные дела против умерших и выносить им приговоры.

Представителями умерших обвиняемых по таким делам могут выступить их родственники, а если те откажутся от участия в процессе, то это не будет препятствием для расследования и суда.

Теперь официально: Лукашенко разрешил судить умерших

Призыв на срочную военную службу

Согласно указу №227 “Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве”, в августе-ноябре 2023 года должны призвать на срочную военную службу, службу в резерве белорусов, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и у которых нет права на отсрочку от призыва, также тех, кто утратил право на отсрочку.

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу. Когда призовут?

Окончание сезона охоты на бекаса

Напомним, что в Беларуси с 8 июля начался сезон охоты на бекаса. Он продлится лишь по 12 августа. В Министерстве лесного хозяйства рассказали, как можно охотиться на эту птицу.

До трех лет тюрьмы. В Беларуси разрешили охотиться на бекаса. Но есть нюанс

Фотосессия в подсолнухах

Наверняка в августе многие белорусы захотят устроить фотосессию. На смену лаванде как раз пришли подсолнухи. В Сети начали делится снимками с полей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/p/CvEwVObt3yM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Семейный фотограф Минск (@lizavetakaraban) [/link]

Кстати, в прошлом году одно их новых подсолнуховых местечек появилось у трассы, ведущей из Минска в Могилев, в Червенском районе.

Также скопление подсолнухов находили в Дзержинском районе — рядом с деревней Веселый угол и в деревне Ясутевичи.

Также белорусы выкладывали фото с полем подсолнухов где-то под Минском.

Новость Телеграф