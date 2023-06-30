Не только многодетным. В Минтруда рассказали, кому положены допвыплаты на подготовку детей к школе

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Опубликовано: 30.06.2023 07:28 , Обновлено: 30.06.2023

Белорусы, воспитывающие детей школьного возраста, в преддверии нового учебного года могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства. В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, кому положены дополнительные выплаты и куда за ними обращаться.

Как пояснили в ведомстве, семьи с детьми-школьниками в период подготовки к новому школьному году могут получить:

единовременную материальную помощь

адресную социальную помощь от государства

благотворительную помощь

помощь по месту работы родителей детей-школьников

Единовременная материальная помощь

Единовременная материальная помощь многодетным семьям (с тремя и более детьми) оказывается в соответствии с условиями подпрограммы «Семья и детство» (реализуется в рамках госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность»). Её семьям выдают независимо от дохода семьи в размере 30% от бюджета прожиточного минимума (БПМ), действующего на 1 августа 2023 года.

[info_b]Сейчас БПМ составляет 352,13 рубля. Однако, его пересматривают раз в квартал, как правило, в сторону повышения. Следовательно, многодетные семьи могут рассчитывать на дополнительную выплату не менее 105 рублей на каждого школьника. [/info_b]

Чтобы получить эту выплату, необходимо обратиться с заявлением в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства одного из родителей ребенка (в Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей за выплатой обращаться можно по месту учебы ребенка). По данным Минтруда, прием заявлений уже начали практически во всех регионах Беларуси.

Государственная адресная социальная помощь

На адресную социальную помощь от государства могут рассчитывать не только многодетные, но и малообеспеченные семьи, однако в данном случае размер выплаты чётко не определён законодательством. Как пояснили в Минтруда, точную сумму будут индивидуально определять районные комиссии и исходить из дохода семьи и их конкретной жизненной ситуации.

Для получения адресной соцпомощи необходимо обратиться в службу «одно окно» в местном исполнительном и распорядительном органе, либо в орган по труду, занятости и соцзащите (территориальный центр соцобслуживания населения) по месту жительства одного из родителей.

Помощь по месту работы родителей детей-школьников

Этот вид финансовой поддержки работников, у которых есть дети-школьники, может быть прописан в коллективном договоре или в локальных актах нанимателя. Размер и условия выплаты также определяются нанимателем.

Благотворительная помощь

В Минтруда также рассказали о благотворительных акциях, которые по инициативе территориальных центров соцобслуживания населения, благотворительных фондов и общественных объединений проводятся по всей Беларуси в июле-августе. В ведомстве не уточнили, какие именно категории белорусов могут рассчитывать на подобную помощь и каким образом распределяются средства, собранные в ходе подобных благотворительных акций.

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