Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько?
Министерство труда и соцзащиты сообщило, что с 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Это предусмотрено постановлением Минтруда от 24 июля 2023 года №26.
БПМ в среднем на душу населения установили в размере 364,4 рубля (был 352 рубля 13 копеек), “что на 3,5% выше в сравнении с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2023 года”, отметили в ведомстве.
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По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
- трудоспособное население: 403,94 рубля (было 389,53 рубля);
- пенсионеры: 271,09 рубля (было 265,96 рубля);
- детей в возрасте до трех лет: 232,41 рубля (было 224,26 рубля);
- детей в возрасте от трех до шести лет: 319,5 рубля (было 308,56 рубля);
- детей в возрасте от шести до восемнадцати лет: 388,35 рубля (было 378,15 рубля).
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Изменение БПМ повиляет на пересмотр различных надбавок и повышений, встроенных в систему соцзащиты, а также отдельных социальных выплат, которые зависят от размера БПМ.
Так, изменятся размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, повысятся пенсии, а также пособия по уходу за инвалидом I группы или белорусом, достигшим 80-летнего возраста, вырастут и соцпенсии.
Новый размер БПМ будет действовать по 31 октября 2023 года.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком:
Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком. Насколько?