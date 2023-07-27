Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько?

💼 Официально

Опубликовано: 27.07.2023 10:26 , Обновлено: 27.07.2023

Министерство труда и соцзащиты сообщило, что с 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ). Это предусмотрено постановлением Минтруда от 24 июля 2023 года №26.

БПМ в среднем на душу населения установили в размере 364,4 рубля (был 352 рубля 13 копеек), “что на 3,5% выше в сравнении с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2023 года”, отметили в ведомстве.

Кому придет повышенная коммуналка? Белстат опубликовал количество потенциальных тунеядцев

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население: 403,94 рубля (было 389,53 рубля);

пенсионеры: 271,09 рубля (было 265,96 рубля);

детей в возрасте до трех лет: 232,41 рубля (было 224,26 рубля);

детей в возрасте от трех до шести лет: 319,5 рубля (было 308,56 рубля);

детей в возрасте от шести до восемнадцати лет: 388,35 рубля (было 378,15 рубля).

МНС начало выставлять белорусам налог на квартиру за 2022 год. Кто и когда должен оплатить?

Изменение БПМ повиляет на пересмотр различных надбавок и повышений, встроенных в систему соцзащиты, а также отдельных социальных выплат, которые зависят от размера БПМ.

Так, изменятся размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, повысятся пенсии, а также пособия по уходу за инвалидом I группы или белорусом, достигшим 80-летнего возраста, вырастут и соцпенсии.

Новый размер БПМ будет действовать по 31 октября 2023 года.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком:

Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком. Насколько?