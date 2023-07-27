Минтруда Беларуси повысило пособие за рождение и не только. Сколько будут платить?

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Опубликовано: 27.07.2023 13:44 , Обновлено: 27.07.2023

В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что с 1 августа в Беларуси увеличатся размеры пособий семьям, воспитывающим детей. Связано это с повышением бюджета прожиточного минимума.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит десять бюджетов прожиточного минимума (БПМ), или 3644 рубля (сейчас — 3 521,3 рубля). При рождении второго и последующих детей - 14 БПМ, или 5101,6 рубля (сейчас — 4 929,82 рубля), сообщили в Минтруда.

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Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или 364,4 рубля (сейчас 352,13 рубля).

Кроме того, ранее Телеграф писал, что с 1 августа в Беларуси увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:

Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком. Насколько?

Что касается ежемесячных пособий на детей старше трех лет, воспитываемых в отдельных категориях семей (кроме ребенка-инвалида), то оно составит 50% БПМ (182,2 рубля), на ребенка-инвалида старше трех лет - 70% БПМ (255,08 рубля).

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом с I и II степенью утраты здоровья до исполнения им 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку трех лет составит 100% БПМ (364,4 рубля), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку трех лет - 120% БПМ (437,28 рубля).

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Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70% БПМ (255,08 рубля).

[info_b]В Беларуси пособиями охвачено около 400 000 детей, в том числе пособием по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - более 220 000. На выплату всех видов пособий в 2023 году запланировано около Br3,5 млрд, при этом на пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет - Br2 млрд.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтруда повысило бюджет прожиточного минимума:

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько?