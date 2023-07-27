В Беларуси повысили стоимость сигарет, в продаже появятся новые марки. В МНС назвали их цены

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Опубликовано: 27.07.2023 14:11 , Обновлено: 27.07.2023

Министерство по налогам и сборам 27 июля сообщило, что с 1 августа в Беларуси подорожают некоторые сигареты. Кроме того, в продаже появятся новые марки сигарет.

Так, «Беларусьторг» поднимет на 30 копеек цены на Dunhill Fine Cut Blau и Dunhill Fine Cut Gold (до 6,4 рубля) и на Kent Crystal Blue (до 4,8 рубля).

«Табак-инвест» тоже поднимет цены на некоторые марки. Например, на 30 копеек станут дороже Pall Mall Superslims Azure (до 4,9 рубля), Kent Navy Blue и Kent Silver (до 6 рублей), Kent Nano Silver и Kent Nano White (до 5,85 рубля).

Новость Телеграф

Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимет цены в том числе на Kent Feel Aroma — до 5,95 рубля (+35 копеек), Kent Navy Blue и Kent Silver — до 6 рублей (+30 копеек). Также на 30 копеек станут дороже Kent Nano Silver и Kent Nano White (новая цена будет 5,85 рубля).

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Новые марки

От производителя «Табак-инвест» в продаже появятся новые марки сигарет: это Richmond Evo Ruby Impulse, Camel Compact Special и Camel Compact Blue Special (4,6 рубля).

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