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Совмин разрешил госклиникам брать с белорусов деньги за помощь по выходным

Совмин разрешил госклиникам брать с белорусов деньги за помощь по выходным
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💼 Официально

Совет министров Беларуси вновь разрешил государственным учреждениями здравоохранения оказывать ряд медицинских услуг на платной основе в выходные и праздничные дни. Как следует из текста постановления, речь идёт об услугах, которые оказывают "сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" .

Постановление Совмина было опубликовано на Национальном интернет-портале 14 июля. В нём решение правительства называется “экспериментом по оказанию платных медицинских услуг”. Стартует он 1 августа 2023 года и продлится до 1 сентября 2024 года.

Отметим, что это уже второй этап эксперимента. Впервые оказывать платные услуги в выходные и праздничные дни государственным медицинским учреждениям разрешили в мае 2022 года. Тогда эксперимент также одобрили на год - срок его действия истёк 1 мая 2023 года.

В рамках эксперимента белорусы смогут за деньги обратиться за помощью в государственные больницы, поликлиники, диагностические и научно-практические центры (всего в списке 39 медицинских учреждений по всей стране) в государственные праздники и официально нерабочие праздничные дни, а также в выходные дни (суббота и воскресенье). Платно будут оказывать следующие медицинские услуги:

  • плановая первичная помощь;
  • специализированная помощь;
  • высокотехнологичная помощь.

В список медицинских услуг, которые госучреждениям в выходные разрешили оказывать на платной основе, не включили помощь детям и операции по трансплантации органов и тканей.

Перечень учреждений здравоохранения, которые будут участвовать в этом эксперименте, следующий:

  •  Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии,
  • Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,
  • Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
  • Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова,
  • Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,
  • Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,
  • Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии,
  • Республиканский научно-практический центр оториноларингологии,
  • Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека,
  • Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Минске,
  • 1-я городская клиническая больница в Минске,
  • 2-я городская клиническая больница в Минске,
  • 3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова в Минске,
  • 4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко в Минске,
  • 5-я городская клиническая больница в Минске,
  • 6-я городская клиническая больница в Минске,
  • 10-я городская клиническая больница в Минске,
  • 11-я городская клиническая больница в Минске,
  • Минский клинический консультативно-диагностический центр
  • Минский городской клинический онкологический центр
  • Городская гинекологическая больница в Минске
  • Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница
  • Минская областная детская клиническая больница
  • Клинический родильный дом Минской области
  • Борисовская центральная районная больница
  • Могилевская областная клиническая больница
  • Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Гродно
  • Лидская центральная районная больница
  • Гомельская областная клиническая больница
  • Гомельская городская клиническая больница № 1
  • Гомельская областная клиническая специализированная больница
  • Витебская областная клиническая больница
  • Витебская городская клиническая больница № 1
  • Витебская городская центральная поликлиника
  • Брестская областная клиническая больница
  • Брестская городская больница № 1
  • Брестский областной родильный дом
  • Брестский областной онкологический диспансер
  • Брестская центральная городская больница

Ранее Совет министров утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях. Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.

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