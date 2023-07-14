Совмин разрешил госклиникам брать с белорусов деньги за помощь по выходным

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Опубликовано: 14.07.2023 10:17 , Обновлено: 14.07.2023

Совет министров Беларуси вновь разрешил государственным учреждениями здравоохранения оказывать ряд медицинских услуг на платной основе в выходные и праздничные дни. Как следует из текста постановления, речь идёт об услугах, которые оказывают "сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" .

Постановление Совмина было опубликовано на Национальном интернет-портале 14 июля. В нём решение правительства называется “экспериментом по оказанию платных медицинских услуг”. Стартует он 1 августа 2023 года и продлится до 1 сентября 2024 года.

Отметим, что это уже второй этап эксперимента. Впервые оказывать платные услуги в выходные и праздничные дни государственным медицинским учреждениям разрешили в мае 2022 года. Тогда эксперимент также одобрили на год - срок его действия истёк 1 мая 2023 года.

В рамках эксперимента белорусы смогут за деньги обратиться за помощью в государственные больницы, поликлиники, диагностические и научно-практические центры (всего в списке 39 медицинских учреждений по всей стране) в государственные праздники и официально нерабочие праздничные дни, а также в выходные дни (суббота и воскресенье). Платно будут оказывать следующие медицинские услуги:

плановая первичная помощь;

специализированная помощь;

высокотехнологичная помощь.

В список медицинских услуг, которые госучреждениям в выходные разрешили оказывать на платной основе, не включили помощь детям и операции по трансплантации органов и тканей.

Перечень учреждений здравоохранения, которые будут участвовать в этом эксперименте, следующий:

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии,

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова,

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,

Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,

Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии,

Республиканский научно-практический центр оториноларингологии,

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека,

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Минске,

1-я городская клиническая больница в Минске,

2-я городская клиническая больница в Минске,

3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова в Минске,

4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко в Минске,

5-я городская клиническая больница в Минске,

6-я городская клиническая больница в Минске,

10-я городская клиническая больница в Минске,

11-я городская клиническая больница в Минске,

Минский клинический консультативно-диагностический центр

Минский городской клинический онкологический центр

Городская гинекологическая больница в Минске

Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница

Минская областная детская клиническая больница

Клинический родильный дом Минской области

Борисовская центральная районная больница

Могилевская областная клиническая больница

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Гродно

Лидская центральная районная больница

Гомельская областная клиническая больница

Гомельская городская клиническая больница № 1

Гомельская областная клиническая специализированная больница

Витебская областная клиническая больница

Витебская городская клиническая больница № 1

Витебская городская центральная поликлиника

Брестская областная клиническая больница

Брестская городская больница № 1

Брестский областной родильный дом

Брестский областной онкологический диспансер

Брестская центральная городская больница

Ранее Совет министров утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях. Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.

Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов