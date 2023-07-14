Совмин разрешил госклиникам брать с белорусов деньги за помощь по выходным
Совет министров Беларуси вновь разрешил государственным учреждениями здравоохранения оказывать ряд медицинских услуг на платной основе в выходные и праздничные дни. Как следует из текста постановления, речь идёт об услугах, которые оказывают "сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" .
Постановление Совмина было опубликовано на Национальном интернет-портале 14 июля. В нём решение правительства называется “экспериментом по оказанию платных медицинских услуг”. Стартует он 1 августа 2023 года и продлится до 1 сентября 2024 года.
Отметим, что это уже второй этап эксперимента. Впервые оказывать платные услуги в выходные и праздничные дни государственным медицинским учреждениям разрешили в мае 2022 года. Тогда эксперимент также одобрили на год - срок его действия истёк 1 мая 2023 года.
В рамках эксперимента белорусы смогут за деньги обратиться за помощью в государственные больницы, поликлиники, диагностические и научно-практические центры (всего в списке 39 медицинских учреждений по всей стране) в государственные праздники и официально нерабочие праздничные дни, а также в выходные дни (суббота и воскресенье). Платно будут оказывать следующие медицинские услуги:
- плановая первичная помощь;
- специализированная помощь;
- высокотехнологичная помощь.
В список медицинских услуг, которые госучреждениям в выходные разрешили оказывать на платной основе, не включили помощь детям и операции по трансплантации органов и тканей.
Перечень учреждений здравоохранения, которые будут участвовать в этом эксперименте, следующий:
- Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии,
- Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,
- Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
- Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова,
- Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,
- Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,
- Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии,
- Республиканский научно-практический центр оториноларингологии,
- Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека,
- Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Минске,
- 1-я городская клиническая больница в Минске,
- 2-я городская клиническая больница в Минске,
- 3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова в Минске,
- 4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко в Минске,
- 5-я городская клиническая больница в Минске,
- 6-я городская клиническая больница в Минске,
- 10-я городская клиническая больница в Минске,
- 11-я городская клиническая больница в Минске,
- Минский клинический консультативно-диагностический центр
- Минский городской клинический онкологический центр
- Городская гинекологическая больница в Минске
- Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница
- Минская областная детская клиническая больница
- Клинический родильный дом Минской области
- Борисовская центральная районная больница
- Могилевская областная клиническая больница
- Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Гродно
- Лидская центральная районная больница
- Гомельская областная клиническая больница
- Гомельская городская клиническая больница № 1
- Гомельская областная клиническая специализированная больница
- Витебская областная клиническая больница
- Витебская городская клиническая больница № 1
- Витебская городская центральная поликлиника
- Брестская областная клиническая больница
- Брестская городская больница № 1
- Брестский областной родильный дом
- Брестский областной онкологический диспансер
- Брестская центральная городская больница
Ранее Совет министров утвердил список платных услуг для белорусов в государственных медицинских учреждениях. Всего в перечне 40 пунктов, некоторые из них разбиты на более мелкие.
Гомеопатия, клизмы, лечение пчелами. Совмин установил платные медуслуги для белорусов