Минтруда повысило белорусам пенсии. Но не всем. На сколько?
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В Минтруда и соцзащиты сообщили, что с 1 августа в Беларуси увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше.
Вот сколько составят надбавки:
- 75 -79 лет – 68,33 рубля;
- 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 136,65 рубля, а при наличии инвалидности I группы – 182,20 рубля.
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В Минтруда отметили, что расходы на это в августе составят около 55 млн. рублей, в том числе около 1,9 млн. рублей на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на «возрастные доплаты» в 2023 году составят около 642 млн. рублей.
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