Минтруда повысило белорусам пенсии. Но не всем. На сколько?

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Опубликовано: 27.07.2023 14:33 , Обновлено: 27.07.2023

В Минтруда и соцзащиты сообщили, что с 1 августа в Беларуси увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше.

Вот сколько составят надбавки:

75 -79 лет – 68,33 рубля;

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 136,65 рубля, а при наличии инвалидности I группы – 182,20 рубля.

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В Минтруда отметили, что расходы на это в августе составят около 55 млн. рублей, в том числе около 1,9 млн. рублей на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на «возрастные доплаты» в 2023 году составят около 642 млн. рублей.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минтруда Беларуси повысило пособие за рождение и не только:

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