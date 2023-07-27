Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу. Когда призовут?

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Опубликовано: 27.07.2023 17:24 , Обновлено: 27.07.2023

Александр Лукашенко 27 июля подписал указ №227 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве белорусов, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и у которых нет права на отсрочку от призыва, также тех, кто утратил право на отсрочку, сообщилив пресс-службе президента.

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Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из белорусов может получить отсрочку от службы в армии:

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