Теперь официально: Лукашенко разрешил судить умерших

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Опубликовано: 18.07.2023 10:39 , Обновлено: 18.07.2023

Александр Лукашенко 17 июля подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». Теперь в Беларуси можно заводить уголовные дела против умерших и выносить им приговоры.

Закон предусматривает недопустимость отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства в отношении умерших, если они совершили не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества, сообщила пресс-служба президента.

Среди них: геноцид, экоцид, международный терроризм, подготовка или ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения и другие военные преступления (всего речь о десяти статьях Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Представителями мертвых обвиняемых по таким делам могут выступить их родственники, а если те откажутся от участия в процессе, то это не будет препятствием для расследования и суда. При этом обвиняемым будут назначать адвоката. В случае доказанности вины суд приговор вынесет, но наказание назначать не будет.

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Что заявили в Генпрокуратуре?

Еще в начале 2023 года Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси говорил, что уже в этом году хочет начать судебные процессы над умершими немцами.

«Я думаю, в конце этого года мы начнем заочные процессы в белорусских судах в отношении не только еще живых палачей, но и умерших», — пообещал он.

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Позже в ведомстве говорили, что создали рабочую группу, которая подготовит законопроект, позволяющий судить умерших. Группа определит «порядок производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества, военным преступлениям».

Речь о «нацистских преступниках и их пособниках», которых ранее не судили, «в том числе по причине связанных с политикой отдельных государств», уточнил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

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