До трех лет тюрьмы. В Беларуси разрешили охотиться на бекаса. Но есть нюанс

💼 Официально

Опубликовано: 09.07.2023 11:22 , Обновлено: 09.07.2023

В Беларуси с 8 июля начинается сезон охоты на бекаса, который продлится по 12 августа. В Министерстве лесного хозяйства рассказали, как можно охотиться на эту птицу.

В этот период на бекаса разрешено охотиться в светлое время суток ружейным способом с подхода только с охотничьей собакой. Можно использовать гладкоствольное охотничье оружие с патронами, снаряженными дробью, и охотничьих собак: легавых, спаниелей, ретриверов. С одной собакой могут охотиться не более трех охотников, рассказалив ведомстве.

До 3 лет. В ГТК Беларуси рассказали, когда за ввоз в страну авто грозит уголовное дело

Охотиться на бекаса можно и безружейным способом. В этом случае разрешенным орудием охоты будут являться ловчие птицы.

В Министерстве лесного хозяйства напомнили, что бекас занесен в Красную книгу Беларуси. А за незаконную добычу диких животных, которые в нее включены, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При административной грозит штраф до 1850 рублей (50 базовых величин), при уголовной - штраф, или исправительные работы (до двух лет), или лишение свободы до трех лет. Также виновному будет необходимо возместить размер вреда, причиненного окружающей среде.

Бекас — небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом. У них короткие зеленовато-серые ноги. Отличается белым без пестрин брюшком и черно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля пестрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев. Именно белые крайние рулевые перья позволяют охотнику уверенно отличить дупеля от бекаса во время взлета птицы и ее полета.

Напомним, ранее Телеграф писал, за отсутствие какой одежды на белорусских велосипедистах грозит штраф до 296 рублей:

Штраф до 296 рублей. В ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах