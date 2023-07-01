Подорожание билетов на поезда, штрафы для школьников, «зеленая карта». Что изменится в Беларуси в июле?

Опубликовано: 01.07.2023 10:45 , Обновлено: 01.07.2023

В июле белорусов ждут новые события, которые повлияют на их жизнь. Например, подорожает проезд в поездах, вырастут цены на сигареты, а некоторые банки введут новые ограничения. Изменения также коснутся школьников и водителей. Подробности читайте в нашем материале.

Большие выходные

Второй летний месяц начнется для многих белорусов с длинных выходных. Понедельник, 3 июля, объявлен в стране нерабочим днём.

Поскольку в этом году праздник выпадает на понедельник, у тех белорусов, кто работает по классической пятидневке, будет три выходных подряд: 1, 2 и 3 июня.

В июле белорусов ждут большие выходные. А отрабатывать придётся?

Штрафы для школьников

С 1 июля в некоторых случаях школьникам грозит штраф от 0,5 до одной базовой величины (от 18,5 до 37 рублей).

Связано это с тем, что бесплатный проезд для школьников в городском общественном транспорте с 1 июля будет отменен. С этого дня и до 31 августа ученикам общеобразовательных и специальных учреждений при проезде на общественном транспорте нужно покупать билеты. За проезд «зайцем» грозит штраф.

До 37 рублей. С 1 июля белорусских школьников могут оштрафовать. За что?

Подорожание билетов на поезда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) скорректировало тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в Беларуси. Новое постановление 30 июня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, но в законную силу вступит лишь через пять дней, следовательно, цены на билеты начнут повышать не ранее, чем 5 июля.

Тарифы на проезд смотрите по ссылке:

На сколько подорожают билеты на поезда в Беларуси с 5 июля? В МАРТ озвучили новые тарифы

Рост цен на сигареты

С 1 июля белорусов также ждет подорожание некоторых марок сигарет. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Например, «Табак-инвест» решил повысить цены на 30 копеек на такие сигареты, как: Monte Carlo, Pall Mall, Winston, Mac, Kalipso, LD, Camel, Richmond. На 30-45 копеек — на «Корону», на 40 копеек — на «Форт», на 15 копеек — на Rothmans, Lucky Strike.

Подробнее читайте по ссылке:

Некоторые сразу на 45 копеек. В МНС Беларуси сообщили об очередном подорожании сигарет

«Зеленая карта»

Для белорусских автовладельцев сохранили возможность получения “зелёной карты” и после 30 июня — официального дня приостановки членства Беларуси и России в международной системе автострахования.

Однако, привычную для белорусских водителей автостраховку можно будет оформить для въезда только в одну страну:

Белорусским водителям разрешили получать «зелёную карту» после 30 июня. Но только для одной страны

МТС и А1 объявили о закрытии тарифов

Мобильные операторы сообщили о новшествах для своих клиентов: некоторые уже заработали, другие вступят в силу с июля.

Подробности ищите по ссылке:

«По техническим причинам» — МТС и А1 объявили о закрытии тарифов. Что известно?

Банковские изменения

Кредитные истории

В Национальном банке Беларуси рассказали о ряде нововведений, которые коснутся кредитных историй белорусов. Так, с 4 июля должны изменится кредитные отчеты клиентов банков.

Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов. Что изменят?

«Беларусбанк» ввел ограничения по карточкам и по наличным в банкоматах и инфокиосках

В пресс-службе «Беларусбанка» заявили, что с 17 июля банк расширит перечень операций, по которым установлен лимит сумм транзакций по карточкам в сутки.

«Беларусбанк» ввел ограничения по карточкам

Кроме того, с 1 июля «Беларусбанк» решил установить лимит по приему платежей наличными через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски) — до 1850 рублей за одну операцию (до 50 базовых величин).

«Беларусбанк» объявил об ограничениях по наличным в банкоматах и инфокиосках. Что изменится?

В Беларуси разместят российское ядерное оружие?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в июле планирует разместить в Беларуси российское ядерное оружие. А именно «сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него».

Ранее, 25 мая, Александр Лукашенко заявлял, что Россия уже начала процесс перемещения своего нестратегического ядерного оружия на территорию Беларуси.

Путин назвал дату размещения ядерного оружия в Беларуси