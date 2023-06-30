«Беларусбанк» объявил об ограничениях по наличным в банкоматах и инфокиосках. Что изменится?
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В финансовом учреждении заявили, что с 1 июля введут изменения по приему платежей наличными через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски).
С этого дня будет установлен лимит по таким услугам — до 1850 рублей за одну операцию (до 50 базовых величин).
Один из банков в Беларуси встроил в инфокиоски телефонные трубки. Зачем?
“Исключение — пополнение вкладов и платежных карт с использованием их физического носителя, погашения кредитов банка”, — утонилив банке.
Напомним, ранее Телеграф писал, что один из белорусских банков заявил, что повысит стоимость открытия счетов:
В 62 раза. Один из белорусских банков заявил, что повысит стоимость открытия счетов