«Беларусбанк» объявил об ограничениях по наличным в банкоматах и инфокиосках. Что изменится?

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Опубликовано: 30.06.2023 18:00 , Обновлено: 30.06.2023

В финансовом учреждении заявили, что с 1 июля введут изменения по приему платежей наличными через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски).

С этого дня будет установлен лимит по таким услугам — до 1850 рублей за одну операцию (до 50 базовых величин).

Один из банков в Беларуси встроил в инфокиоски телефонные трубки. Зачем?

“Исключение — пополнение вкладов и платежных карт с использованием их физического носителя, погашения кредитов банка”, — утонилив банке.

Напомним, ранее Телеграф писал, что один из белорусских банков заявил, что повысит стоимость открытия счетов:

В 62 раза. Один из белорусских банков заявил, что повысит стоимость открытия счетов