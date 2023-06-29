«По техническим причинам» - МТС и А1 объявили о закрытии тарифов. Что известно?
Мобильные операторы сообщили о новшествах для своих клиентов: некоторые уже заработали, другие вступят в силу с июля.
В МТС сообщили, что с 1 июля прекращается оказания услуг: «Интернет-браузинг на месяц» и «Интернет-браузинг на сутки». Объяснили это «техническими причинами».
А компанияА1 уже прекратила обслуживать индивидуальных предпринимателей и компании по целому ряду тарифных планов. С подробным списком вы можете ознакомиться здесь.
В МАРТ пообещали белорусам сохранить «социальные скидки» ещё на три месяца
Темы: #Экономика #Беларусь