«По техническим причинам» - МТС и А1 объявили о закрытии тарифов. Что известно?

Опубликовано: 29.06.2023 17:26 , Обновлено: 29.06.2023

Мобильные операторы сообщили о новшествах для своих клиентов: некоторые уже заработали, другие вступят в силу с июля.

В МТС сообщили, что с 1 июля прекращается оказания услуг: «Интернет-браузинг на месяц» и «Интернет-браузинг на сутки». Объяснили это «техническими причинами».

А компанияА1 уже прекратила обслуживать индивидуальных предпринимателей и компании по целому ряду тарифных планов. С подробным списком вы можете ознакомиться здесь.

В МАРТ пообещали белорусам сохранить «социальные скидки» ещё на три месяца